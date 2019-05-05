【復仇者聯盟4】三大隱藏新作相關彩蛋　暗藏《黑豹2》反派角色

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）不僅代表一個時代的終結，還為未來的其他作品鋪路，當中包括疑似暗示Marvel電影宇宙第四階段《黑豹2》的反派、新的超級英雄以及未來故事走向。

注意！！！下文含劇透！！！

《復仇者聯盟4：終局之戰》除了代表一個時代的終結外，還成功延伸至下一個時代。（劇照）

《復仇者聯盟4》曲終人散，但影迷又要開始尋找蛛絲馬跡，猜測未來Marvel電影走向。（劇照）

《復仇者聯盟4》曲終人散，但討論度仍然熾熱，粉絲除了關心六名元祖復仇者的命運外，還嘗試從戲中尋找不同的彩蛋。目前有粉絲發現了三大線索，而這三大重點均同時指向不同電影。如果內容屬實的話，真的不能不佩服Marvel電影的所有編劇。

奧歌耶在《復仇者聯盟4》的一句對白，疑似暗示了《黑豹2》的反派。（劇照）

一句說話暗藏《黑豹2》反派角色

首個彩蛋是來自《黑豹》系列侍衛長奧歌耶（Okoye）的一句說話。當時魁隆已經死亡，倖存的超級英雄仍繼續執行任務，黑寡婦透過全息圖與火箭浣熊、Marvel隊長、奧歌耶及戰爭機器溝通，從而了解世界各地的困境。

當中奧歌耶指出，在非洲海岸的海底發生地震。當時黑寡婦曾詢問是否需要幫忙，然而奧歌耶當時表示沒有大問題，或者只是結構變化問題，而瓦干達處理的手法就是選擇不處理它，或這危機就是這樣衍生。可是，當時相信最惹影迷關注是之後戰爭機器跟黑寡婦說找到化身為「浪人」的巴頓。沒想到，這一幕或暗示了《黑豹2》的反派。

Namor the Sub-Mariner會否在《黑豹2》登場，影迷拭目以待。（Marvel Comics）

這位反派是Marvel漫畫旗下其中一個歷史悠久的角色「Namor the Sub-Mariner」。他是由Bill Everett所創作，並在1939年4月出版的第一期《Motion Picture Funnies Weekly》首次登場。在同年10月，Namor被正式引進至Marvel前身《Timely Comics》出版的首本漫畫《Marvel Comics》第一期中。

不少Marvel漫畫迷聽到非洲海岸海底發生地震，即時聯想到Namor the Sub-Mariner。（網上圖片）

Namor的設定根本上跟DC Comics的水行俠無異。他是由Leonard McKenzie船長和亞特蘭蒂斯公主所生，他是海底王國亞特蘭提斯的王子，同時也是Marvel首位變種人。雖然根據角色首次登場順序來看確實如此，但是在Marvel宇宙的時間線中，Namor並非最古老的變種人，其突變使他天生在其腳踝上擁有翅膀，讓他擁有飛翔的能力。

未知Namor the Sub-Mariner會是反派還是超級英雄。（Marvel Comics）

Namor因反英雄角色而聞名，而在整個Marvel漫畫的歷史中，Namor經常游走在超級英雄及反派中間，或者洛基死後，Marvel電影宇宙急需找一個類似的人接替。雖然目前《黑豹》導演Ryan Coogler仍沒有公布詳情，但考慮到他在Marvel漫畫中曾跟瓦干達人民對抗，所以Namor的出現不無道理。

美國隊長卸任，莫非Marvel想推另一位隊長，跟Marvel隊長合作？（Marvel Comics）

有新超級英雄即將誕生？

除此之外，在「美國隊長」Steve Rogers及「鐵甲奇俠」Tony Stark回到1970年時，前者為了躲避追捕，而誤入Peggy Carter的辦公室，在隔一間房的她指「Braddock hasn’t checked in」，而她口中的Braddock或者是Captain Britain（英國隊長）。Brian Braddock在1976年首次亮相，然而他跟復仇者關聯不大，她為英國版S.H.I.E.L.D.的S.T.R.I.K.E.工作。

Peggy Carter口中的Braddock，莫非是Brian Braddock，即Captain Britain。（Marvel Comics）

揭MCU未來故事走向？

最後，有影迷指出，在《Marvel隊長》中出現的Skrull領導者Talos，疑似在《復仇者聯盟4》現身。雖然目前官方及演員本身都未有回應，但有不少影迷相信，這些偽裝者的出現，或是「Secret Invasion」的新線索，或如Marvel漫畫所顯示，Skrulls秘密入侵陰謀導致超級英雄人人自危，不知哪個超級英雄是真，哪個是假。

網上有傳是Skrull入侵了校園。（網上圖片）

Marvel電影未來會否以「Secret Invasion」為重點呢？如果屬實的話，相信大家都會非常期待（Marvel Comics）

重溫《復仇者聯盟4》精彩時刻