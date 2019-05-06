【復仇者聯盟4】「美國隊長」為慈善不遺餘力　網民：真超級英雄

隨著《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）曲終人散，不少影迷熟悉的面孔，包括飾演「鐵甲奇俠」Tony Stark的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）及「美國隊長」Steve Rogers的基斯伊雲斯（Chris Evans），兩人在電影上映前均表示不會再續任其角色。後者雖然掛盾，但仍然致力關心美國人民，當中包括為患癌兒童打氣，戲裡戲外都是美國隊長。

基斯伊雲斯的「美國隊長」深入人心，他掛盾後仍然致力關心美國人民。（劇照）

「美國隊長」基斯伊雲斯早前聯同其復仇者成員「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）為「Christopher's Haven」的兒童癌病機構籌款。除了協助籌款外，基斯伊雲斯還跟住院病童及其家屬閒聊，不少網民見狀都稱他為真英雄。基斯伊雲斯還特意帶同一位曾經向「Christopher's Haven」募捐的幸運兒Kara G.出席早前《復仇者聯盟4》在洛杉磯舉行全球首映禮。

「Christopher's Haven」的行政總裁Joyce Duvall對基斯伊雲斯的幫忙讚不絕口，稱他透過兩條募捐短片，成功籌得120萬美元的善款，當中77萬美元是直接用作「Christopher's Haven」：「他用幾分鐘就為我們籌集了兩年的預算，這對我們來說非常有用。」她續指出：「如果你在生病的孩子的生命中出現，他們在餘生必定會記住這一天。」

「美國隊長」基斯伊雲斯與募捐的幸運兒Kara G.在《復仇者聯盟4》首映禮上碰面。（網上擷圖）

基斯伊雲斯一直對慈善不遺餘力，他曾在2015年與「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）為「Seattle Children's Hospital」籌款兼探望住院病童。而當時負責的都是Joyce Duvall，她回憶這次經歷，表示：「當時他們離開醫院時，已經有很多狗仔隊在等候，當時根本沒有通知傳媒採訪。之後基斯柏特問我，『狗仔隊會幫到你嗎？』，他隨即走到外面拿車，並望向狗仔隊那邊，他所付出，只為我們可以獲得額外的報導。」

「美國隊長」基斯伊雲斯為慈善超落力 網民：真超級英雄

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至於為何有此合作？原來兩人來自同一個城鎮，可是，他們在幾年前的波士頓電影節（Boston Film Festival）上才再次見面，當時基斯伊雲斯對Joyce Duvall的第一句說話是「你想要的任何東西，我都會為你做。」真是有心而發的一句說話，Joyce Duvall續表示：「從那時開始，他從沒有讓我失望過。」

Joyce Duvall（右二）與「美國隊長」基斯伊雲斯（右一）幾年前的波士頓電影節再次見面後，不時為慈善而努力。（網上圖片）

除了基斯伊雲斯外，另一復仇者，飾演「鐵甲奇俠」的羅拔唐尼曾在2015年為Julia's House籌得了200萬美元，這是一間英國兒童臨終關懷醫院。看來超級英雄都擁有一顆仁慈的心。