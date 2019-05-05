【復仇者聯盟4】拆解美國隊長最震撼一幕　一個原因成就經典畫面

＊＊＊以下內容涉及劇透，請斟酌閱讀＊＊＊

美國隊長在《復仇者聯盟4》中，握起雷神鎚Mjolnir與魁隆決戰，觀眾睇到拍爛手掌。

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）日前終於上映，截至今日（5日）全球票房已超過19億美元，一躍成為全球最高票房第5位外，更有望挑戰《阿凡達》（Avatar）保持近10年、27.88億美元（約217億4600萬港元）的史上最高票房紀錄。

《復仇者聯盟2：奧創紀元》看似搞笑一幕，原來都是舖排。

這部Marvel Studios十年終極大作英雄盡出，打造一幕又一幕經典場面，作為領軍人物的「美國隊長」，以賺人熱淚的結局，作為扮演者基斯伊雲斯（Chris Evans）向影迷道別的最佳禮物。不過除了感動外，另一幕隊長的重要場面，亦成為全片亮點，這一幕正是隊長舉起雷神鎚Mjolnir一刻。

重溫一眾復仇者挑戰拎起Mjolnir一幕

+ 8 + 7 + 6

相信不少觀眾很疑惑何解美國隊長能夠舉起Mjolnir，其實早於2015年上映的《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron），已預示過隊長擁有這個能力，其中一幕一眾復仇者成員眾在一起，嘗試要拿起Mjolnir。當時雷神得戚地「坐定粒六」等睇人出醜，連力大如神的變形俠醫都失敗，美國隊長竟稍稍移動到Mjolnir，令雷神面色大變。

奧丁曾向Mjolnir下咒，只要夠資格就可以拿起它。

當年觀眾以為以上一幕只是純屬搞笑，有誰會想到4年後會演變成為《復仇者聯盟4》的重要場口？再追溯至2011年上映的第一集《雷神奇俠》，雷神父親奧丁（Odin）曾向Mjolnir下咒：「Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor」（任何人拿著這把鎚，只要他夠資格，就會擁有雷神的力量）。

漫畫中都有美國隊長舉起Mjolnir一幕。（網上圖片）

雷神在第一集《雷神奇俠》中，因雷神向Jotunheim發動戰爭，令奧丁大感失望，決定剝奪他的神力及驅逐到地球，並向Mjolnir下咒，直至片末雷神願意犧牲自己拯救地球人類，才重新獲得掌握Mjolnir的能力。因此，在《復仇者聯盟4》中，一向視死如歸、從第一集《美國隊長》開始便願意為人民犧牲的美國隊長，絕對有資格舉起Mjolnir，加上奧丁的咒語，順理成章隊長可以「上電」攻擊魁隆，跟雷神使出一模一樣的招數。