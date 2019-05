【復仇者聯盟4】拆解美國隊長最震撼一幕　一個原因成就經典畫面

***以下內容涉及劇透,請斟酌閱讀***

美國隊長在《復仇者聯盟4》中,握起雷神鎚Mjolnir與魁隆決戰,觀眾睇到拍爛手掌。

《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)日前終於上映,截至今日(5日)全球票房已超過19億美元,一躍成為全球最高票房第5位外,更有望挑戰《阿凡達》(Avatar)保持近10年、27.88億美元(約217億4600萬港元)的史上最高票房紀錄。

《復仇者聯盟2:奧創紀元》看似搞笑一幕,原來都是舖排。

這部Marvel Studios十年終極大作英雄盡出,打造一幕又一幕經典場面,作為領軍人物的「美國隊長」,以賺人熱淚的結局,作為扮演者基斯伊雲斯(Chris Evans)向影迷道別的最佳禮物。不過除了感動外,另一幕隊長的重要場面,亦成為全片亮點,這一幕正是隊長舉起雷神鎚Mjolnir一刻。

重溫一眾復仇者挑戰拎起Mjolnir一幕

相信不少觀眾很疑惑何解美國隊長能夠舉起Mjolnir,其實早於2015年上映的《復仇者聯盟2:奧創紀元》(Avengers: Age of Ultron),已預示過隊長擁有這個能力,其中一幕一眾復仇者成員眾在一起,嘗試要拿起Mjolnir。當時雷神得戚地「坐定粒六」等睇人出醜,連力大如神的變形俠醫都失敗,美國隊長竟稍稍移動到Mjolnir,令雷神面色大變。

奧丁曾向Mjolnir下咒,只要夠資格就可以拿起它。

當年觀眾以為以上一幕只是純屬搞笑,有誰會想到4年後會演變成為《復仇者聯盟4》的重要場口?再追溯至2011年上映的第一集《雷神奇俠》,雷神父親奧丁(Odin)曾向Mjolnir下咒:「Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor」(任何人拿著這把鎚,只要他夠資格,就會擁有雷神的力量)。

漫畫中都有美國隊長舉起Mjolnir一幕。(網上圖片)

雷神在第一集《雷神奇俠》中,因雷神向Jotunheim發動戰爭,令奧丁大感失望,決定剝奪他的神力及驅逐到地球,並向Mjolnir下咒,直至片末雷神願意犧牲自己拯救地球人類,才重新獲得掌握Mjolnir的能力。因此,在《復仇者聯盟4》中,一向視死如歸、從第一集《美國隊長》開始便願意為人民犧牲的美國隊長,絕對有資格舉起Mjolnir,加上奧丁的咒語,順理成章隊長可以「上電」攻擊魁隆,跟雷神使出一模一樣的招數。