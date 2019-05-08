【蜘蛛俠：決戰千里】最新預告分析　4次彈指邊次撕裂多重宇宙？

《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）在最新預告片開始前，蜘蛛俠演員湯賀蘭（Tom Holland）便向觀眾警告內有《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的關鍵劇透。

＊如果你還沒欣賞過《復仇者4》，請小心點閱以下預告與解析內容（含劇透）

《蜘蛛俠：決戰千里》將是與「多重宇宙」有關的故事

當彼得柏加（Peter Parker）在《蜘蛛俠：決戰千里》預告片中首次遇到積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）飾演的「Mysterio」Quentin Beck時，他對蜘蛛俠表示：「我的世界需要你這樣的人」，Nick Fury接着補充：「那一下彈指間，為我們打開了新的次元」，基本上間接證實Marvel電影宇宙（MCU）存在於某種多重宇宙（Multi Universe）之中，讓觀眾原以為只是歐洲諜報風格動作片的《蜘蛛俠：決戰千里》將成為接續《復仇者聯盟4：終局之戰》後探討多重宇宙概念的電影。

Nick Fury對蜘蛛俠說：「那一下彈指間，為我們打開了新的次元」。（預告截圖）

其實多重宇宙概念在Marvel漫畫裏架構已非常完整，在我們認識過無限寶石和時空旅行之後，《蜘蛛俠：決戰千里》出現的Mysterio與其他角色，將是揭開MCU新局的下一步。目前為止Marvel影迷只看過了這一個「地球」，但其實在此之外還存在着其他無窮無盡的平行宇宙。

「Mysterio」的平行宇宙是如何被創造，或是找到的？

從Mysterio和Nick Fury的說法來看，Quentin Beck的平行宇宙似乎一直都存在着，直到《復仇者聯盟4：終局之戰》彈指事件造成我們認識的原有世界與Quentin Beck世界兩個宇宙的相交。

「Mysterio」暗示在他的世界應該也存在另一個「蜘蛛俠」。（預告截圖）

《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）與《復仇者聯盟4：終局之戰》一共出現4次的彈指，首先是魁隆（Thanos）彈指消滅了全宇宙一半的生命，接着他又彈指將無限寶石（Infinity Stones）消滅，第3次則為變型俠醫（Hulk）彈指讓消逝的生命復活，最後則是鐵甲奇俠（Iron Man）的彈指，消滅了來自2014年的魁隆和他的軍隊。由於最後兩次彈指是這兩位英雄試圖修正一切，所以真正的罪魁禍首可能再次落到魁隆頭上，當他讓無限寶石化為原子時，很有可能產生了某種不知名的異常能量。

首次的「彈指」出現在《復仇者聯盟3：無限之戰》，令世界上一半生靈化為灰燼。（劇照）

無限寶石消滅後代表甚麼？這是個《復仇者聯盟4：終局之戰》上映之後就開始出現的重要問題。在《復仇者聯盟4：終局之戰》中，古一（Ancient One）解釋無限寶石主導時間的流動，將其移除會造成重大後果。根據他的說法，寶石遭到毀滅之後勢必會帶來毀滅性的反應，像魁隆在《復仇者聯盟4：終局之戰》劇情裏將寶石毀滅絕對會造成嚴重的影響。

古一於《復仇者聯盟4：終局之戰》再次現身，為觀眾解釋多重宇宙的概念。（劇照）

「Mysterio」為甚麼會來到MCU的主宇宙？

除了Mysterio到底是透過甚麼樣的方法在平行宇宙間跳躍，另一個更重要的問題是他到底有甚麼目的？

《蜘蛛俠：決戰千里》預告裏彼得柏加受到Nick Fury和他的團隊徵召，希望他能協助擊敗「Elementals」，這群強大生物包含幾位蜘蛛俠系列的經典反派：「Molten Man」、「Hydro-Man」以及「Sandman」。預告片裏Mysterio不斷嘗試與這些反派對戰，因此也能大致推測出他們其實是來自他的時空，或是因為彈指事件的影響而遭到釋放，而Mysterio則是來導正這一切的。

「Mysterio」於《蜘蛛俠：決戰千里》中大戰「Hydro-Man」。（預告截圖）

不過這其中依然事有蹊蹺，別忘了Mysterio在漫畫中是一位反派，甚至是蜘蛛俠系列最著名的反派之一，只是他未曾在大銀幕上登場。所以即使他透過與神盾局長Nick Fury共事，進而與彼得柏加建立起友誼關係，但還是可能別有居心！Mysterio目前看來似乎與Nick Fury以及蜘蛛俠同一陣線對抗元素眾，但背後可能隱藏其他邪惡計畫？

「Mysterio」在漫畫版中是著名的反派。（預告截圖）

「Mysterio」在多重宇宙這方面是否說了謊？

原著裏的Mysterio是一位詭計大師。在《蜘蛛俠》漫畫系列最初登場時，Quentin Beck是一位電影特效師，他利用先進的視覺特效掩眼法來欺騙大眾，讓人們以為他是一位超級英雄，但最後卻被蜘蛛俠揭穿一切。他在那之後成為一個能夠在各個平行宇宙裏穿梭的角色，並藉此展開一連串的犯罪行動。因此在漫畫裏確實曾出現過平行宇宙的故事設定，但在《蜘蛛俠：決戰千里》電影裏的這一切有沒有可能只是掩眼法？

是否有可能Mysterio充分利用魁隆彈指事件的混亂和不確定性，讓他能夠使用強大的幻術來偽造出多位跨次元怪物四處肆虐的假象，藉此讓自己成為一位英雄？

「Mysterio」於《蜘蛛俠：決戰千里》真正身份成迷，（預告截圖）

想像一下如果《保衛奇俠》（Watchmen）的王者之王（Ozymandias）遇上了《超人特工隊》（The Incredibles）的布仔（Syndrome），他們都試圖利用超級英雄稀少的情況來讓自己成為新的英雄。若照此發展，將是繼《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）的禿鷹（Vulture）後將出現另一位有着自我抱負的反派角色。

《蜘蛛俠：強勢回歸》的反派禿鷹並不是個徹底的壞人。（劇照）

即使以上Mysterio只是施展幻術的劇情推論，也不會反駁MCU還存在着其他宇宙的設定，因為《奇異博士》（Doctor Strange）、《蟻俠》（Ant-Man）和《復仇者聯盟4：終局之戰》都已經深淺不一地提及過多重宇宙的存在，而《復仇者聯盟4：終局之戰》的事件也清楚介紹這個概念。所以不管最後劇情真相是甚麼，粉絲們進戲院裏看到Mysterio這位角色時，永遠都要先記住「眼見不一定為憑。」

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