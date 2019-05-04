【復仇者聯盟4】為劇透令解禁　羅素兄弟︰拍套戲都想多啲人討論

就住「劇透」這個罪名，不少人負上一家人的平安來犯險，外國甚至出現有人因劇透被襲報埋警，可見大家為保持對電影的新鮮度，實在過份地嚴肅處理。 不過禁令都有卸下的一日，隨住愈來愈多人入場睇完，加上今集有大量細節值得討論，下下就住就住真係好辛苦。有見及時，導演羅素兄弟昨日便在訪問中為大家訂下官方解禁時間，以保闔家平安。

由Marvel電影帶起的防劇透潮，令討論電影分分鐘鐘要負上一家人的平安作賭注。（網上圖片）

《復仇者聯盟4︰終局之戰》於香港4月24日上畫，在每日數百場次的放映下，6日票房已經過億，相當厲害。一直以來，Marvel電影都有不准劇透的不明文規定，特別來到今次完結篇，導演甚至在上畫前貼文，呼籲大家守規矩。「我們這麼多人把時間、心靈和靈魂投入這個故事內，再一次向你請求，當你欣賞到《Endgame》後，請不要破壞它，就像你不希望它被寵壞一樣。」

關於劇透禁令，羅素兄弟表明會在下星期一正式解禁。（影片截圖）

曾有劇透者被襲

此信一出，大家意外地十分聽話，嚴守這個規條，甚至出現矯枉過正，禁絕大家討論，而且在當地剛過去的星期三，更發生一名因劇透而被同事怒打的事件，施暴者最後被捕。或者是有見及此，導演羅素兄弟在晨早節目《Good Morning America》上，便公開表示拍套戲，都想多些觀眾一起討論，所以決定劇透禁令將於今個星期屆滿，星期一（6/5）開始可盡情討論。他更呼籲未睇戲的，好好把握最後這個周末，快快睇埋去。

隨後，導演更在個人Twitter宣布多一次︰「If you haven’t seen Endgame yet, see it this weekend. The spoiler ban lifts on Monday!」（如果你未看《Endgame，這個周末要看吧！因為劇透禁令星期一將屆滿！）

《蜘蛛俠》有新預告

這個決定似乎是對觀眾設想，好讓大家盡情討論。不過外媒就指出，這個解禁令其實關《蜘蛛俠》事，事關有傳《蜘蛛俠︰決戰千里》（Spider-Man: Far From Home’）將於6/5（星期一）推出第二條預告，由於故事時間線發生在《復仇者聯盟4》之後，斷估新預告會有不少情節或畫面有劇透成份，所以及早定個法定時間解除禁令都係好事，免得又變成自己劇透自己。

連番舉動，原來都係為蜘蛛俠鋪路。

《復仇者聯盟4︰終局之戰》預告畫面