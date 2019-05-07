【 蜘蛛俠︰決戰千里】完美銜接《復4》結局　湯賀蘭接任鐵甲奇俠

對於剛剛睇完《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的Marvel迷，或會覺得這個「10年完結」突然來得很快，又有點空虛，不過SONY昨晚（6日）公布的真正MCU第3階段收官之作《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home），最新預告來得正好，在羅素兄弟講明昨日解禁劇透後，即時有得睇埋新預告！

「劇透王」忠告大家未睇《復仇者聯盟4》千祈唔好睇《蜘蛛俠：決戰千里》最新預告。（影片截圖）

＊＊＊以下含劇透，請三思觀看＊＊＊

雖然羅素兄弟話解禁劇透，更在預告開始之先，特意叫「劇透王」蜘蛛仔湯賀蘭（Tom Holland）拍片忠告大家，未睇《復仇者聯盟4》就不要看這條預告，事關含有極高濃度劇透成份！

自《復仇者聯盟4》一役後，無人不掛念「鐵甲奇俠」。（影片截圖）

預告一開始已經由「蜘蛛仔」自白開始「我去到哪裡，都彷彿見到他，我真的很想他。」而背景當然是亦師亦父的「鐵甲奇俠」，即時令人想起「鐵甲奇俠」在《復仇者聯盟4》英勇救世後陣亡的畫面，同時Iron Man助手Happy回應「蜘蛛仔」：「對，我也很想他，如果Tony知道在他離開後你也不在，我相信他就不會選擇這樣做。」

今集擺明「蜘蛛仔」要接「鐵甲奇俠」棒。（影片截圖）

明顯地《蜘蛛俠：決戰千里》正是《復仇者聯盟4》的真正結局，而「蜘蛛仔」更會接「鐵甲奇俠」棒繼續擔起保護地球的重責。雖則好明顯「蜘蛛仔」要做下一個「鐵甲奇俠」，不過經歷《復仇者聯盟4》的生離死別後，他笑指自己需要放假，更不想接神盾局局長Nick Fury的電話，令到Nick Fury要追蹤「蜘蛛仔」！

Mysterio在電影中突然洗白站在正義一方？（影片截圖）

自Marvel Studio大玩假預告後，未知SONY今次會不會跟？在原著中Mysterio是反派，不過在首預告中，他已選擇站在正義一方，講到他來自另一世界，又幫蜘蛛俠對抗「The Elementals 」，亦正亦邪。有網民就懷疑Mysterio根本就是壞人，只是預告收起這重點，用來放流料！

Mysterio和蜘蛛仔將會合力對抗「The Elementals 」？（影片截圖）

而在片中出現了「The Elementals 」4名反派，分別是水、土、空氣和火，估計他們都不是真正的大Boss，而是Mysterio製作出來的幻象，加上Mysterio本身就非常擅長利用幻覺和心理詭計，在漫畫中更多次試圖殺死蜘蛛俠。從Nick Fury向「蜘蛛仔」介紹Mysterio時說「他來自與我們不同時空的地球」可見，相信現階段仍為日後發展成多重宇宙而鋪路，令人十分期待《蜘蛛俠：決戰千里》7月上映！

細心睇就會發現牆上的「鐵甲奇俠」有埋Tony Stark個樣。（影片截圖）

究竟「蜘蛛仔」用Tony Stark副眼鏡看到甚麼說「Oh my god!」呢？（影片截圖）

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《蜘蛛俠：決戰千里》最新預告