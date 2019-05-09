【復仇者聯盟4】解構變形俠醫新形態　智勇兼備的超強復仇者

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）導演羅素兄弟（Russo brothers）早前宣布在本週一解除劇透令後，網上旋即大量湧現劇情解說，當中不少是由導演兩人直接解釋。其中一個劇情解說是關於由麥克雷法路（Mark Ruffalo）所飾演的「變形俠醫」布斯班拿。

注意！！！下文含劇透！！！

其實變形俠醫都幾可愛，可惜他在Marvel電影宇宙不太受重視。（復仇者官方劇照）

變形俠醫發怒真是未必人人頂得順。（復仇者官方劇照）

已入場觀看的粉絲或從官方新片段可以見到，布斯班拿今集跟變形俠醫有了一個全新的轉變，兩人解決了《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）時哪個身份出現的問題，在《復仇者聯盟4》完美融合，成為不少影迷期待已久的Professor Hulk形態，有時在周邊商品則稱他為Smart Hulk。

在《復仇者聯盟4》的Professor Hulk形態。（網上擷圖）

導演︰那個傷害不能逆轉

相信有看過電影的觀眾都知道，Professor Hulk在今集不像他在去年《復仇者聯盟3》被魁隆打敗後，而害怕龜縮；相反他在今集擔起了不少重任，當中包括他透過「鐵甲奇俠」Tony Stark改裝的無限手套，彈指間把所有化灰的人帶回2023年。之後在Tony Stark的葬禮上，影迷當時都見到他的右手仍然包裹著。近日根據導演表示，變形俠醫受無限手套的影響同魁隆一樣都是永久受損的。

導演Joe Russo在接受外國傳媒《ComicBook.com》時直言：「他失去了一隻手……而且這隻手不會再回來，這是永久的傷害，跟魁隆彈指時所受的傷害一樣，不能逆轉。」Joe Russo續指出，即使當時Tony Stark已即為他治療，但仍然是無法逆轉：「他的手臂變瘦及變黑，所以彈指一刻令他失去很多能力。」雖然暫時損失了一隻手，但Joe Russo最後亦補充，變形俠醫或有機會重獲他失去的能力：「誰知道？仍然有很多非常聰明的人在這裡，或許有人會幫他修復，或有人給他新手臂。誰知道？我目前不知道這角色最後會如何發展。」

在《復仇者聯盟3》時，變形俠醫被打到不禁現身，布斯班拿迫他出現屢次成為笑點。（復仇者官方劇照）

Professor Hulk早在1991年出現

那麼究竟Professor Hulk是何方神聖呢？據了解，這形態有點像是把布斯班拿跟變形俠醫融合。這形態最初是在1991年推出，當時是把Grey Hulk及savage Hulk結合後，再跟布斯班拿合併，而這形態集合了兩人的特徵。當時這形態稱為Merged Hulk，而透過這形態，成功把困擾布斯班拿多年的變形俠醫形態解決。當時不少人認為這形態的變形俠醫是最強的復仇者，然而可能雷神不會認同。可是，這形態的變形俠醫卻擁有布斯班拿的智慧，同時擁有變形俠醫的力量。可是Professor Hulk仍然有一個主要的弱點，就是跟大多數版本的變形俠醫，愈是憤怒，其能力會變得愈大。可是，Professor Hulk形態會變回人類，但思想卻停留在savage Hulk。所以為了出現這狀況，Professor Hulk會經常用注射伽馬射線而增強力量。

2008年上映的《新變形俠醫》雖然口碑不俗，但票房成績卻欠佳。（復仇者官方劇照）

漫畫中其他形態的變形俠醫

+ 13 + 12 + 11

不幸的是，Professor Hulk最後都未能成功解決布斯班拿所有的問題，因為隨著他愈來愈了解這形態，布斯班拿意識到變形俠醫並沒有真正跟他融合。最終隨著Betty Ross博士離世，兩人思想及形態再次分離。

Betty Ross（左）在《新變形俠醫》都有份出現。（復仇者官方劇照）

雖然暫未知道Professor Hulk、變形俠醫或布斯班拿形態會否續在MCU第四階段作品中出現，然而《黑寡婦》，卻是一部前傳電影、《永恆族》是一部全新角色的電影。或者他最有機會是在《黑豹2》及《奇異博士2》中出現。