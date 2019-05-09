【復仇者聯盟4】四大超級英雄美女特技人　有位同戰狼吳京交過手

要成為電影中的超級英雄，除了外型與演技，身手亦非常重要，雖說演員們為了角色積極健身操Fit，但始終及不上英雄們的非凡身手，所以全靠替身才能完美拍出緊張刺激的動作畫面。 這一群無名英雄，不單身手了得，仲打得兼睇得，其中「Marvel隊長」的替身更被指比本尊貝兒娜森（Brie Larson）更靚女，搵佢演仲好咁話！

Joanna Bennett（右）與貝兒娜森私底下都老友鬼鬼。（Joanna Bennett Instagram）

Marvel隊長替身Joanna Bennett

Joanna Bennett可謂「超級英雄專業戶」，做過Marvel隊長、涅布娜、水行俠女友Mera、黃蜂女及神奇女俠等角色的替身，現實中的她擁有出色外型及好身手，條件不比一眾明星差，不少網民仲話佢靚過貝兒娜森，搵佢演Marvel隊長仲好！

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+ 10 + 9 + 8

Heidi Moneymaker係黑寡婦專屬替身。（Heidi Moneymaker Instagram）

黑寡婦替身Heidi Moneymaker

由2010年上映的《鐵甲奇俠2》開始，Heidi Moneymaker便成為「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）的專屬替身，她在求學時期是體操運動員，曾於多個比賽中獲獎。除了在荷里活發展，她亦曾參與內地電影《戰狼2》與吳京對打。

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+ 8 + 7 + 6

Tara Macken同Tessa Thompson私交甚篤。（Tara Macken Instagram圖片）

女武神替身Tara Macken

本身是菲律賓與愛爾蘭混血兒的Tara Macken，是一名專業舞蹈員兼模特兒，擁有政治科學及劇場藝術雙學位，可謂文又得武又得。她是女武神Tessa Thompson的專屬替身，二人私底下感情要好，不時在社交網站上載合照。

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+ 4 + 3 + 2

Monique Ganderton在《復仇者3》及《復仇者4》有屬於自己的角色－魁隆手下暗夜比鄰星。（Monique Ganderton Instagram）

替身領班Monique Ganderton

當替身達17年的Monique Ganderton，現已升呢為替身領班，除了繼續特技演員工作外，亦有正式演出，當中包括在《復仇者聯盟3》及《復仇者聯盟4：終局之戰》中扮演魁隆四大手下的暗夜比鄰星（Proxima Midnight）。此外，她亦於《自殺特攻：超能暴隊》中飾演終極反派魅女巫（Enchantress）的替身。