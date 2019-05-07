【復仇者聯盟4】原聲大碟都會劇透？　超熱血主題音樂百聽不厭

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）自上月底上映以來，成為全球熱話外，更創下多項票房紀錄，截至昨日（6日）下午，香港票房已達1億7840萬港元，超越《阿凡達》（Avatar）保持了10年的紀錄，成為本港史上最高票房電影。

Alan Silvestri（中）與羅素兄弟（左2、右2）合作無間，他指兩位導演在這3年來不眠不休地為這部電影努力。（Instagram圖片）

一部電影能夠如此成功，除了有賴導演、編劇及演員外，配樂亦是非常重要一環，一首出色的電影歌曲，能令一個畫面變成流芳百世的經典，尤其對超級英雄電影來說，沒有適當的配樂，再緊張刺激的動作場面，都會變成奇奇怪怪的畫面。而對《復仇者聯盟》系列來說，以下介紹這首歌曲，相信對所有影迷來說，最為印象深刻。

《阿甘正傳》的經典配樂，正是出自Alan Silvestri手筆。

由首集《復仇者聯盟》開始，每到大戰高潮、一眾超級英雄集結的時候，就會響起一首節奏激昂的音樂，這首音樂由著名配樂師Alan Silvestri創作，入行40多年的他，曾為逾120部影視作品負責配樂，當中最膾炙人口的作品要數《阿甘正傳》（Forrest Gump），開場羽毛在空中飛舞一幕，配以優美的鋼琴旋律，以後再看見羽毛飛，都忍不住想哼出這首經典音樂。

＊＊＊以下內容涉及劇透，請斟酌閱讀＊＊＊

Alan Silvestri說要有顆偉大的英雄心，才能創作出有感染力的音樂。

Alan Silvestri首次參與製作的Marvel作品是2011年上映的《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America: The First Avenger），而復仇者主題曲，在首集《復仇者聯盟》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）、《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）及《復仇者聯盟4：終局之戰》都有新編排。

每逢看到這一幕，心中都會響起那首經典配樂。

例如《復仇者3》中，雷神成功獲得新武器Stormbreaker後，帶著浣熊火箭及樹人Groot，霸氣地在瓦干達（Wakanda）戰場上登場，伴著主題音樂，觀眾睇到拍爛手掌；而在最近的《復仇者4》中，當一眾化灰英雄翻生，相繼現身戰場支援美國隊長時，這首音樂亦隨之響起，熱血程度直登頂點。

由於《復仇者3》及《復仇者4》同時進行拍攝，Alan Silvestri表示創作難度亦相對提高。

值得一題的是，相信不少影迷都知道，電影原聲大碟都會劇透，因為每一首配樂的名字代表著相應場面，例如《復仇者4》中，經過改編的主題曲名為《Portal》，「Portal」即是奇異博士與一眾法師利用魔法所造的圓形傳送門，雖然單憑歌名未必猜得到是大戰開始的場口，但至少知道跟奇異博士有關。

重溫前3集《復仇者聯盟》精彩場面

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Alan Silvestri曾受訪提到，當初創作復仇者的主題音樂時，本身都是懷著一顆偉大的英雄心，有趣的是，在首集《復仇者聯盟》英雄集結的場面中，所有角色只是呆站什麼都沒做，令我感到這一場不是動作戲，而好像是一些化學物質聚集成為一個更強大的個體。他亦指出當配樂與角色結合時，會產生一定的力量，「做得好的話，音樂會成為電影中的另一個角色」。