【復仇者聯盟4】原聲大碟都會劇透？　超熱血主題音樂百聽不厭

《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)自上月底上映以來,成為全球熱話外,更創下多項票房紀錄,截至昨日(6日)下午,香港票房已達1億7840萬港元,超越《阿凡達》(Avatar)保持了10年的紀錄,成為本港史上最高票房電影。

Alan Silvestri(中)與羅素兄弟(左2、右2)合作無間,他指兩位導演在這3年來不眠不休地為這部電影努力。(Instagram圖片)

一部電影能夠如此成功,除了有賴導演、編劇及演員外,配樂亦是非常重要一環,一首出色的電影歌曲,能令一個畫面變成流芳百世的經典,尤其對超級英雄電影來說,沒有適當的配樂,再緊張刺激的動作場面,都會變成奇奇怪怪的畫面。而對《復仇者聯盟》系列來說,以下介紹這首歌曲,相信對所有影迷來說,最為印象深刻。

《阿甘正傳》的經典配樂,正是出自Alan Silvestri手筆。

由首集《復仇者聯盟》開始,每到大戰高潮、一眾超級英雄集結的時候,就會響起一首節奏激昂的音樂,這首音樂由著名配樂師Alan Silvestri創作,入行40多年的他,曾為逾120部影視作品負責配樂,當中最膾炙人口的作品要數《阿甘正傳》(Forrest Gump),開場羽毛在空中飛舞一幕,配以優美的鋼琴旋律,以後再看見羽毛飛,都忍不住想哼出這首經典音樂。

***以下內容涉及劇透,請斟酌閱讀***

Alan Silvestri說要有顆偉大的英雄心,才能創作出有感染力的音樂。

Alan Silvestri首次參與製作的Marvel作品是2011年上映的《美國隊長:復仇者先鋒》(Captain America: The First Avenger),而復仇者主題曲,在首集《復仇者聯盟》、《復仇者聯盟2:奧創紀元》(Avengers: Age of Ultron)、《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)及《復仇者聯盟4:終局之戰》都有新編排。

每逢看到這一幕,心中都會響起那首經典配樂。

例如《復仇者3》中,雷神成功獲得新武器Stormbreaker後,帶著浣熊火箭及樹人Groot,霸氣地在瓦干達(Wakanda)戰場上登場,伴著主題音樂,觀眾睇到拍爛手掌;而在最近的《復仇者4》中,當一眾化灰英雄翻生,相繼現身戰場支援美國隊長時,這首音樂亦隨之響起,熱血程度直登頂點。

由於《復仇者3》及《復仇者4》同時進行拍攝,Alan Silvestri表示創作難度亦相對提高。

值得一題的是,相信不少影迷都知道,電影原聲大碟都會劇透,因為每一首配樂的名字代表著相應場面,例如《復仇者4》中,經過改編的主題曲名為《Portal》,「Portal」即是奇異博士與一眾法師利用魔法所造的圓形傳送門,雖然單憑歌名未必猜得到是大戰開始的場口,但至少知道跟奇異博士有關。

重溫前3集《復仇者聯盟》精彩場面

+ 32 + 31 + 30

Alan Silvestri曾受訪提到,當初創作復仇者的主題音樂時,本身都是懷著一顆偉大的英雄心,有趣的是,在首集《復仇者聯盟》英雄集結的場面中,所有角色只是呆站什麼都沒做,令我感到這一場不是動作戲,而好像是一些化學物質聚集成為一個更強大的個體。他亦指出當配樂與角色結合時,會產生一定的力量,「做得好的話,音樂會成為電影中的另一個角色」。