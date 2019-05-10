【Marvel】「劇透王」搶爆MCU第四階段劇情　奇異博士會有接任人

Marvel電影宇宙（MCU）第三階段接近尾聲，而隨著《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）早前上映，如今MCU第三階段只餘下《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）。沒想到，近日網上已開始流傳MCU第四階段部份劇情簡介，當中包括《奇異博士2》及《銀河守護隊3》。

《復仇者聯盟4》代表一個時代的終結，同時也是另一個時代的開始。（劇照）

Twitter用戶@RogerWardwell在網上劇透屬於MCU第四階段的《奇異博士2》及《銀河守護隊3》部份細節。（@RogerWardwell Twitter 擷圖）

奇異博士已經有接班人

《復仇者聯盟4》代表一個時代的終結，同時代表另一個時代的開始，當中包括由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）飾演的奇異博士。《奇異博士》在2016年推出其個人電影後，這位至尊魔法師均有在《復仇者聯盟3：無限之戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》登場。如今，Marvel正積極籌備《奇異博士2》。雖然官方甚少公布電影最新消息，然而Twitter用戶@RogerWardwell卻率先公布了續集內容的細節。他在帖文指出，剛在《復仇者聯盟4》都有現身、由泰達史雲頓（Tilda Swinton）飾演的古一，據了解Marvel正跟她商討回歸續演的可能性。除此之外，據@RogerWardwell續指出，將有兩名新超級英雄在《奇異博士2》中首次亮相，當中包括奇異博士的妻子Clea及奇異博士「至尊魔法師」的續任人Brother Voodoo（Jericho Drumm），而前者將會由一名亞洲演員飾演。最重要是，帖文還提到奇異博士會戴上手套，至於是甚麼一回事，相信有待官方解釋。

奇異博士在《雷神奇俠3》都有戴手套，這跟獨立電影上的情節有異。（劇照）

Brother Voodoo及Clea Strange在漫畫的造型。（網上圖片）

@RogerWardwell早前被發現在去年12月開始逐步「劇透」《復仇者聯盟4》細節 及網民回應

+ 4 + 3 + 2

值得注意的是，Brother Voodoo及Clea Strange在漫畫中對奇異博士相當重要，前者是少數能獲得「至尊魔法師」頭銜的角色，他在第53期漫畫《The New Avengers》取代了史傳奇成為「至尊魔法師」。

《銀河守護隊3》都有新劇情流出。（劇照）

火箭浣熊將獲超強進化

除了《奇異博士2》外，由James Gunn自編自導的《銀河守護隊3》亦都有新消息。@RogerWardwell指出，火箭浣熊將獲超強進化；而達拉斯竟然發現其女兒仍然活著。在該帖文續指出，火箭浣熊獲得感情線。或者經過《復仇者聯盟3》及《復仇者聯盟4》的洗禮後，星爵與涅布拉成為更緊密的朋友。值得一提是，在原著漫畫中，達拉斯的女兒是Moondragon，她是一名公開的雙性戀超級英雄，或者Marvel繼發展同性戀角色後，再次增加其角色多元性。