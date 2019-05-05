【復仇者聯盟4】趁老公不在家　狠妻上網賤賣Marvel模型

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》上映後，即時引起全球討論，不過在任何涉及「劇情」方面的話題，大家都討論得非常隱晦，又想分享的同時又要避免劇透，令網民們都大呻痛苦。而最近亦有一位女網民偷偷地在Facebook交易平台開Post，公然將其老公的珍藏Marvel模型以$1,000賤賣，並留言謂：「近來老公看了套復仇者4好像中邪了一樣嘎，日日收工歸來都一盒二盒玩具，四十幾歲仲小童咁嘎，屋企已很細得百來呎嘎，各位大哥幫幫手收留左去，最好近依一二天，因為老公歸來就不能賣嘎。」

一個名為Wong Yan的女網友原post。（網上圖片）

此帖引來極大迴響

此帖一出，即時引起網民極大反應，更有網友此這帖分享至討論區，以「家變」為題繼續討論。有網民指出，該名女網友所列出的Marvel人偶模型總值數以萬計，所以推論該女網友的老公回家後一定會極度傷心。更有不少網友提出「復仇者」方案，例如離婚、將妻子的手袋變賣，甚至報警處理。而另一方面，網民又將重點放在「嘎」身上，懷疑女網友來自內地，與香港人的思想有出入；又謂那些模型是假貨，眾說紛紜。不過該Post只出現了約十餘分鐘，未知是該女網民自行刪除還是貨品已經出售。