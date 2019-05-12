【復仇者聯盟】鐵甲奇俠一招致富（下）：勁吸2億8千萬美金邊度嚟

上集談到了羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）在《鐵甲奇俠》（Iron Man）裏的片酬為50萬美金，但他之後的片酬以飛快的速度衝破天際，直到《復仇者聯盟》（Avengers）已經到5千萬美金了。之後隔年，2013年的《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）可說是Tony Stark至今最後一部個人電影，作為完整《鐵甲奇俠》系列三部曲的終章，羅拔唐尼的支票面額又出現了令人驚訝的數字。

而這也讓我們更好奇，到底從《鐵甲奇俠》到《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）這11年來，羅拔唐尼的口袋到底因為Tony Stark進帳了多少錢？

複習上一集：

荷李活最會賺錢演員 特技還是自己來

又一張5千萬美金的支票，付給了羅拔唐尼。但這張支票來之不易，《鐵甲奇俠3》雖然很早就開始籌備，進度也略為超前，但2012年8月，拍攝過程中羅拔唐尼在表演特技時發生了狀況，導致腳踝受傷。由於羅拔唐尼的經紀人與Marvel Studios對此狀況封口甚嚴，因此沒有人確定實際受傷的程度有多嚴重──從腳扭傷到骨折都有可能。但這次延期長達2個月，並且必須開刀，看起來這次的傷勢不容小覷。

腳踝有傷無法做出這個姿勢。（宣傳照）

對一部電影可以賺進5千萬美金的Tony Stark來說，也許把所有特技動作交給電腦動畫（J.A.R.V.I.S.或是F.R.I.D.A.Y.都很願意代勞）也許是最穩當的安排。但很可惜地，羅拔唐尼在這一點上仍然有所堅持：

我不知道耶，如果這些電影特技在我的體力許可範圍，我通常會請所有替身先離開10分鐘，讓我自己在場上先試試看這些特技，等到場邊人士開始覺得這傢伙怎麼蠢到自己做特技為止──所以大部分的特技我都會自己來。 羅拔唐尼

一代特效大師Stan Winston（右一）的工作室負責製作鐵甲奇俠盔甲。（花絮）

當《復仇者聯盟》在2012年5月上映，還不到一個月內，《鐵甲奇俠3》就已經開拍，這代表羅拔唐尼必須在繁忙的宣傳中準備下一部電影的開始，而後來又發生了受傷事件，更別提《鐵甲奇俠3》的外景拍攝幾乎跑遍美國東西岸。羅拔唐尼對這部電影可說是鞠躬盡瘁，但是辛苦的代價仍然是甜美的，5千萬美金的片酬進袋，而對Marvel Studios來說，這錢花得非常值得，全美勇破4億美金的票房，是在《黑豹》（Black Panther）之前美國票房最高的Marvel個人英雄電影。

羅拔唐尼在拍攝《鐵甲奇俠3》動作場面時弄傷腳踝。（劇照）

這也讓羅拔唐尼成為了2013年福布斯（Forbes）評比年薪最高演員的第1名──不到10年前，羅拔唐尼是荷李活最臭的票房毒藥，如今他卻已經是整部電影裏拿最多薪水的人，甚至比起《復仇者聯盟》的導演Joss Whedon還要多。不只如此，羅拔唐尼的薪水有部分會在電影開拍的第一天就拿到，這筆前金的金額數字可不小，讓他得以每天都心情愉悅地去上班。事實上福布斯每年都會公布荷李活最賺錢演員名單，羅拔唐尼靠着Tony Stark，就成為了2013至2015連續3年的最高薪演員。

右：《復仇者聯盟》導演Joss Whedon（花絮）

一人抵過所有復仇者

2015年《復仇者聯盟》第2次集結，《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）裏有更多超英雄，包括了飛隼（Falcon）、幻視（Vision）、緋紅女巫（Scarlett Witch）與閃銀（Quicksilver），不只如此，連佩姬卡達（Peggy Carter）或是海姆達爾（Heimdall）這些配角也都在這部大拜拜中湊熱鬧，羅拔唐尼在這部人超多的電影裏，片酬略為下降至4千萬美金。但這仍然是非常可觀的數字，其他所有復仇者成員的片酬加起來才比他多一點點而已。別忘了，自《復仇者聯盟》之後，羅拔唐尼可以在所有出現Tony Stark的電影裏分紅，因此不管其他超英雄電影要不要邀請Tony Stark來開派對，鐵定會出現Tony Stark的《復仇者聯盟》系列電影，一定都會讓他荷包滿滿。

羅拔唐尼與施嘉莉祖安遜玩自拍。（Twitter）

沒想到，在《復仇者聯盟2：奧創紀元》之後，竟然又出現了一部「復仇者聯盟2.5」：《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）。這部電影製作過程曲折離奇，但如果只看羅拔唐尼的薪水，一樣耀眼：他仍然是全部演員中收入最高的一位，而且這部電影還要算上他的分紅，因此預期他的收入應該在4千萬美金以上。

終於，勞苦功高的羅拔唐尼進入了50歲大關，他也暫時能夠從超英雄事業中休息，只是偶爾兼兼小差：2017年的《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-man: Homecoming）讓他「僅僅」獲得了1,600萬美金的薪水。這次機會是一個美麗的意外，Marvel Studios絲毫沒有預期與Sony Pictures的蜘蛛俠合作談判能夠順利進行，因此他們也沒有預期讓羅拔唐尼加入這部電影。這部電影因此並不算在羅拔唐尼與Marvel的合約之中。

羅拔唐尼客串《蜘蛛俠：強勢回歸》。（劇照）

但看來羅拔唐尼的經紀人再度發揮了高超的技巧，為羅拔唐尼簽訂了一份非常有利的單片合約：最終羅拔唐尼在《蜘蛛俠：強勢回歸》裏的演出僅有短短的8分鐘左右，整個拍攝過程也僅有3天而已，沒有任何特技鏡頭，就讓羅拔唐尼拿到了1,600萬。讓我們羨慕忌妒恨地來計算一下，這等於他在《蜘蛛俠：強勢回歸》裏出現的每一分鐘都能夠賺進2百萬美金，天啊！

隨着合約到期、續簽又到期、還有各種例外狀況，終於《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）與《復仇者聯盟4：終局之戰》，可能會是羅拔唐尼的最後兩部Marvel電影。而《復仇者聯盟3：無限之戰》的高期待度完全反映在票房之上，全球超過20億美金的驚人數字，讓羅拔唐尼的比例分紅再創新高，加上Marvel Studios的基底片酬，羅拔唐尼預估獲得了7,500萬美金的天價數字──這是幾年前總是在福布斯高薪排行榜上，與羅拔唐尼總是糾纏不下的狄維莊遜（Dwayne Johnson）每年好幾部破億電影累積起來的薪水總和。

狄維莊遜與羅拔唐尼是當今最會賺錢的荷李活演員。（劇照）

票房再破紀錄 薪水翻倍漲

而《復仇者聯盟4：終局之戰》呢？我們還不知道它最終會不會打倒霸佔全球影史票房冠軍的《阿凡達》，但是至少《復仇者聯盟4：終局之戰》已經打敗了《復仇者聯盟3：無限之戰》，這代表着羅拔唐尼的薪水應該又會超越7,500萬美金，到達一個你在夢中都未必想像得到的數字。破億美金的數字勢必不會讓我們意外，問題是破幾億，已經有媒體預估，羅拔唐尼將會在這場最終戰中，獲得2億美金的偉大薪水。

勁吸2億美金邊度嚟？羅拔唐尼超級英雄電影片酬逐個數▼

+ 4 + 3 + 2

《復仇者聯盟3：無限之戰》導演羅素兄弟（Russo brothers）曾經欣羨地說，羅拔唐尼一個人在片場就有7架休息拖車，還有一個巨型帳篷供他使用，他幾乎每天都會在帳棚裏舉辦午餐趴，提供劇組同仁、以及不用節食的演員們免費的豪華午餐。原本他在《美國隊長3：英雄內戰》時只準備了一架非常小的個人小拖車（等等，我們漏講了圍繞在他周圍的4架大拖車）這5架拖車已經讓他的復仇者兄弟們嘖嘖稱奇。獵鷹表示：

我們都稱他那5架拖車叫……「小鎮」（Village），羅拔唐尼在片場蓋了一座自己的小鎮……

Tony Stark邀請宇宙美女到他小鎮用餐──跟在漫畫裏一模一樣。（Twitter）

在劇中飾演「Zemo」的Daniel Brühl是德國演員，在德國所謂的天王級演員，排場也比不上羅拔唐尼：

有一天我在我那架狹窄又平凡無奇的拖車裏，吃我的墨西哥餅午餐，突然有人來敲我的門說：「羅拔唐尼先生非常誠摯地邀請您前往他的小鎮用餐。」

甚麼小鎮？Daniel Brühl赫然想起，這陣子常看到片場外有一大座白色帳篷，他不清楚那原來就是羅拔唐尼的「小鎮」。根據羅拔唐尼先生表示，佐治亞州正考慮要給予他的小鎮一個郵遞區號──我們搞不清楚他是不是在開玩笑，畢竟沒有甚麼事是Tony Stark做不到的。

Daniel Brühl受寵若驚。（網上圖片）

你算完了嗎？讓我們總結一下。《鐵甲奇俠》：50萬；《鐵甲奇俠2》：1,000萬；《復仇者聯盟》：5,000萬；《鐵甲奇俠3》：5,000萬；《復仇者聯盟2：奧創紀元》：4,000萬；《美國隊長3：英雄內戰》：4,000萬；《蜘蛛俠：強勢回歸》：1,600萬；《復仇者聯盟3：無限之戰》：7,500萬。我們用最保守（最低）的數字來預估羅拔唐尼的Marvel薪水，當然像是《神探福爾摩斯》（Sherlock Holmes）系列的薪資都不算在內。最終我們可以獲得一個羅拔唐尼為Marvel賣命的11年總薪資，除卻《復仇者聯盟4：終局之戰》，答案是：2億8千萬美金。

老子有錢～（劇照）

好吧，說實話，根據福布斯的統計，Tony Stark的財產總值是124億美金，羅拔唐尼花了11年才到達Tony Stark的個位數，這說實話有點遜掉了。但別忘了，Tony Stark不過是漫畫世界裏的空想角色，而羅拔唐尼卻是活生生的地球人。況且，《復仇者聯盟4：終局之戰》可能讓2億8千萬美金這個數字再翻一倍，羅拔唐尼可能真的會成為比5億探長還威的「5億隊長」──而且是美金不是港幣。

撒錢是Tony Stark最喜愛的破壞環保行為。（網上圖片）

鐵甲奇俠是Marvel電影宇宙（MCU）的伊始與最深的基底，有了他，才有了至今全球200億美金票房的MCU，從這個角度看來，羅拔唐尼雖然無法真的成為Tony Stark，但他已經讓這個電影宇宙成為了影史奇蹟，讓他賺個5億美金似乎也不是太過分。況且，要讓全球觀眾的腦海裏都烙印「羅拔唐尼＝Tony Stark」的認知，可不是簡單的事──誰要是現在敢聲稱他將接棒飾演Tony Stark，無疑地是一種找死的行為。

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