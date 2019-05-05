【復仇者聯盟4】最窩心對白I Love You 3000　原來由羅拔唐尼提供

電影《復仇者聯盟4︰終局之戰》已經上畫一星期有多，當中有不少情節都有很高討論度，就連眾人的對白都一樣令影迷感興趣。 總觀全片，率先令人留下深刻印象的離不開是戲中Tony Stark的女兒，跟爸爸說的一句︰「I Love You 3000」，看似一句小朋友亂說的話，原來大有來頭，仲跟羅拔唐尼的子女有關。

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鐵甲奇俠在戲中犧牲自己，為電影添上濃濃的一份離愁別緒。（影片截圖）

囡囡臨瞓前一句「I Love You 3000」，震撼了一眾影迷，加上鐵甲奇俠最後會捨身救世界，所以這句由女兒說出的話更令人聞者心酸。電影在上畫後，網民都著意去拆解這句對白，甚至有指3000是代表3000分鐘，即是已上畫的22部Marvel電影加上7月即將上映的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home），剛剛是3000分鐘，是向Marvel的一大致敬，說得言之鑿鑿。

除了跟女兒的父女情，大敵當前，Tony Stark也跟美國隊長和好如初，合力迎敵。（影片截圖）

不過日前《復仇者聯盟4︰終局之戰》的兩位編劇Markus和McFeely，接受訪問時，便說出這句話的真正來歷。原來這句對白原先是很普通的”I Love You Tons” 但當羅拔唐尼接觸到這句對白後，便跟編劇分享一個生活例子。「當我跟小朋友說”I Love You tons”，他們的即時反應是"I Love You 3000"」由於聽落「威力」更大，所以編劇就接納唐尼的建議，用上「I Love You 3000」。

在戲中飾演Iron Man女兒Morgan的童星Alexandra Rabe，可愛得緊要，無疑是為「I Love You 3000」注入更強「攻擊力」。（IG圖片）

至於這句話是來自唐尼3位小朋友中哪一位呢？編劇就稱不太清楚，但可以肯定這句對白已經率先成為全片最深刻對白，並肯定會成為日後經典。