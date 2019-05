【復仇者聯盟4】最窩心對白I Love You 3000　原來由羅拔唐尼提供

電影《復仇者聯盟4︰終局之戰》已經上畫一星期有多,當中有不少情節都有很高討論度,就連眾人的對白都一樣令影迷感興趣。 總觀全片,率先令人留下深刻印象的離不開是戲中Tony Stark的女兒,跟爸爸說的一句︰「I Love You 3000」,看似一句小朋友亂說的話,原來大有來頭,仲跟羅拔唐尼的子女有關。

+++以下內容含有劇透+++

鐵甲奇俠在戲中犧牲自己,為電影添上濃濃的一份離愁別緒。(影片截圖)

囡囡臨瞓前一句「I Love You 3000」,震撼了一眾影迷,加上鐵甲奇俠最後會捨身救世界,所以這句由女兒說出的話更令人聞者心酸。電影在上畫後,網民都著意去拆解這句對白,甚至有指3000是代表3000分鐘,即是已上畫的22部Marvel電影加上7月即將上映的《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home),剛剛是3000分鐘,是向Marvel的一大致敬,說得言之鑿鑿。

除了跟女兒的父女情,大敵當前,Tony Stark也跟美國隊長和好如初,合力迎敵。(影片截圖)

不過日前《復仇者聯盟4︰終局之戰》的兩位編劇Markus和McFeely,接受訪問時,便說出這句話的真正來歷。原來這句對白原先是很普通的”I Love You Tons” 但當羅拔唐尼接觸到這句對白後,便跟編劇分享一個生活例子。「當我跟小朋友說”I Love You tons”,他們的即時反應是"I Love You 3000"」由於聽落「威力」更大,所以編劇就接納唐尼的建議,用上「I Love You 3000」。

在戲中飾演Iron Man女兒Morgan的童星Alexandra Rabe,可愛得緊要,無疑是為「I Love You 3000」注入更強「攻擊力」。(IG圖片)

至於這句話是來自唐尼3位小朋友中哪一位呢?編劇就稱不太清楚,但可以肯定這句對白已經率先成為全片最深刻對白,並肯定會成為日後經典。