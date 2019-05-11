【復仇者聯盟】鐵甲奇俠一招致富（上）：羅拔唐尼靠客串賺過千萬

細數11年來的Marvel電影，到如今的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）。你得開始想想，你是不是其實對「鐵甲奇俠」Tony Stark的了解不深，你認識的Tony Stark其實就是羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）。他把他玩世不恭的荒唐過去化為Tony Stark花花公子的形象，他把他對過去荒唐的懺悔化為Tony Stark對人生的懊悔。羅拔唐尼把Tony Stark演活了，讓我們時常甚至會用Tony Stark來稱呼他。人生如戲、戲如人生，看來Tony Stark與羅拔唐尼之間的差別只在富可敵國這件事上了……等等，拿出你的算盤與計數紙，我們來算算羅拔唐尼到底從Tony Stark身上賺了多少錢。如果仇富眼光讓你很不屑Tony Stark，那麼羅拔唐尼可能也躲不過你的白眼。

羅拔唐尼把他玩世不恭的荒唐過去化為Tony Stark花花公子的形象。（劇照）

底谷爬起 從微薄片酬走到致富之路

羅拔唐尼原本就是Tony Stark！因為他賺那麼多，那些錢都足以打造一個真正的鐵甲奇俠了！哇哈哈！

這是某位不願示名的星際傳奇不法之徒偷偷透露的真相，2008年《鐵甲奇俠》（Iron Man）上映之前，沒人相信羅拔唐尼會那麼有錢。許多人相信他更像神奇女俠而非Tony Stark：2007年他在日落大道上被拘捕，車內有3袋可卡因跟一套意味不明的女超人cos裝，然後他還全身裸體──這傢伙吸毒已經吸到比被緋紅女巫（Scarlet Witch）洗腦還要徹底。

羅拔唐尼於1999年入監照。（Getty Images）

Tony Stark沒想到他會在美軍團團保護之下，還被一顆Tony Stark飛彈炸得半死，羅拔唐尼也沒想到這部《鐵甲奇俠》電影會如此成功。畢竟，帶着可卡因、女超人裝與國王新衣被捕是最棒的電影宣傳對吧？大家都知道Tony Stark是個花花公子，但Tony Stark也不會搞出裸奔吸毒這種蠢事。Marvel Studios大膽選擇簽下羅拔唐尼成為鐵甲奇俠，還簽訂複數電影合約，這件事已經成為荷李活史上留名的傳奇故事──他們怎麼有膽做出這麼大的賭注？但對羅拔唐尼來說，願意給一個前毒蟲工作，已經是一種無上的肯定。相較之下，50萬美金的《鐵甲奇俠》片酬一點都不是問題。

羅拔唐尼靠2008年的《鐵甲奇俠》成功洗底。（劇照）

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+ 10 + 9 + 8

50萬美金的薪酬對荷李活演員來說，特別是已經有多年演藝經驗、還在一部1.4億美金成本電影裏演主角的演員來說，幾乎是一種恥辱價。1996年羅拔唐尼演出電影《Danger Zone》的片酬就是50萬美金。我們不知道羅拔唐尼與Marvel合約的細節，但是羅拔唐尼卻是義無反顧地接受這筆微薄的薪酬。當然，《鐵甲奇俠》的成功也讓羅拔唐尼獲得了更多演出經驗，他在隔年的《神探福爾摩斯》（Sherlock Holmes）裏飾演大偵探，這部電影讓羅拔唐尼獲得了900萬美金的片酬，以《神探福爾摩斯》最終美國2億美金的票房來說，這筆薪水算是非常值得。但是另一方面，Tony Stark也要踏上他的致富之路了，向50萬美金的低薪掰掰吧。

羅拔唐尼從《神探福爾摩斯》獲得900萬美金片酬。（劇照）

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+ 4 + 3 + 2

《鐵甲奇俠》到《神探福爾摩斯》再到幾個月後2010年的《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2），羅拔唐尼看起來都像一直在飾演Tony Stark，但Tony Stark如今身價已經不同。《鐵甲奇俠2》的片酬從900萬再上調為1千萬美金，瞬間讓羅拔唐尼從低薪一族回到荷李活天王的位子。說真的，Tony Stark不只夠資格被稱為復仇者聯盟的隊長，還應該被稱作Marvel之王，因為早從《鐵甲奇俠2》開始，他的薪水就一直是全Marvel電影宇宙（MCU）最高，高還不要緊，他的薪水還高出許多演員的2倍以上──下次看到Tony Stark快被電風扇絞成廢鐵時，別可憐他。

喔不，掉進果汁機了。（劇照）

身價百倍漲的Marvel之王

我知道你為Tony Stark在《復仇者聯盟》（Avengers）裏差點被絞成廢鐵、被洛基（Loki）丟出窗外、還被雷神（Thor）打飛而感到心疼，真的，其實不需要。2012年的《復仇者聯盟》早就給予羅拔唐尼一筆豐厚的療傷費用：5,000萬美金。這是怎麼回事，2010年他才在《鐵甲奇俠2》領到1千萬、2011年他繼續在《神探福爾摩斯：詭影遊戲》（Sherlock Holmes: A Game of Shadows）飾演「古代版Tony Stark」而領到1,500萬，但他在2012年的《復仇者聯盟》領到的不是2千萬美金，而是5千萬──給你一個參考數據，同樣演出《復仇者聯盟》的黑寡婦領到600萬美金、而美國隊長大約200萬上下。Tony Stark當然從此笑呵呵，他不但超越了所有英雄，他甚至超越了他自己──還超越了2倍薪水。

這位偽娘口袋很深。（劇照）

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+ 5 + 4 + 3

事實上這5千萬，並非來自單一部《復仇者聯盟》電影的薪水，實情比這複雜的多，據說這一切來自神奇的羅拔唐尼經紀人，在羅拔唐尼與Marvel Studios簽訂的神祕合約中，註明只要Marvel電影使用到羅拔唐尼飾演的Tony Stark形象，那麼羅拔唐尼就可以從這部Marvel電影的收益中分紅。也就是代表，如果這部電影裏有Tony Stark現身──例如《新變形俠醫》（Incredible Hulk）──那麼羅拔唐尼就能從中獲利。這代表，2012年羅拔唐尼拿到的5千萬美金之中，至少就包含了《新變形俠醫》的收益，我們不清楚這個肖像使用權的範圍有多大，但《新變形俠醫》美國票房高達1.3億美金，從中羅拔唐尼應該就分到了不少。

《新變形俠醫》：可能是羅拔唐尼最喜歡的Marvel電影。（劇照）

5千萬美金是甚麼概念？代表羅拔唐尼可以拿這筆錢拍完《恐懼鬥室》（Saw）到《恐懼鬥室6》（Saw VI）等6部電影還有找。這是十分神奇的合約，因為Marvel Studios是以小氣出名，他們時常拿導演與演員的薪水開刀，最惡名昭彰的例子是《鐵甲奇俠》裏的Terrence Howard，這位當年看了一眼鐵甲奇俠盔甲然後說了下次再穿的演員，就因為沒有在《鐵甲奇俠》裏成為「戰爭機器」（War Machine），電影公司竟然在考慮他的戲份不多的狀況下，狠狠地將他的薪水砍了2到5成之多──最後甚至直接換掉他。

笨蛋！你不穿會後悔的！（劇照）

羅拔唐尼到底可以從Marvel電影裏抽取多少佣金？一個未經查證的消息來源指出約為5%到7%，以此估計，Steve Rogers與Tony Stark雖然都在《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-man: Homecoming）裏現身，但Tony Stark至少能獲得驚人的1,600萬美金分紅，這還不加單次演出的出演片酬──他至少在電影裏演了8分鐘左右。

演教學錄影帶的待遇不太高。（劇照）

但是《復仇者聯盟》只不過是2012年的事，之後至今羅拔唐尼還演了6部Marvel電影，而這些電影的薪資行情可不是一成不變。顫抖吧，羅拔唐尼的Tony Stark之路將讓你眼界大開，還記得Tony Stark在第一部電影裏體會到的高處不勝寒感受嗎？那還只是大氣層而已，他很快就要感受到飛到宇宙感受浩瀚銀河了──他才剛開始賺呢，而還在地球上的你不妨想想，這11年來你進貢了多少羅拔唐尼的薪水？（下集待續）

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