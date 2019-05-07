《復仇者聯盟4》呢個位勁熟口面　妮妲莉寶雯客串片段暗藏玄機？

＊以下包含《復仇者聯盟4：終局之戰》劇透

妮妲莉寶雯（Natalie Portman）在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）裏驚喜回歸！再度演出雷神（Thor）女友「Jane Foster」一角。但根據羅素兄弟（Russo Brothers）的訪談表示，其實妮妲莉寶雯並沒有為此部電影重新拍攝，而是利用《雷神奇俠2：黑暗世界》（Thor: The Dark World）的片段拿來重新剪接，並請她配音。

雷神媽亦有份客串《復仇者聯盟4》，戲份甚至比她於《雷神2》更多。（劇照）

雖然並沒有重新拍攝，但光是看到Jane Foster重新出現就已經很滿足，這也讓影迷們不禁猜想，未來第四階段妮妲莉寶雯是否有可能回歸Marvel電影宇宙（MCU）裏與雷神再續前緣？

與Marvel衝突 正式分道揚鑣

雖然妮妲莉寶雯是早期加入MCU的演員之一，但距離她上一次登場已經是5年前。2011年的《雷神奇俠》（Thor）以及2013年的續集《雷神奇俠2：黑暗世界》都可以看見她的身影，但由於拍攝完成後，她與《神奇女俠》（Wonder Woman）導演Patty Jenkins因想法分歧而退出系列電影。

妮妲莉寶雯並沒有為《復仇者聯盟4》拍攝任何新片段。（劇照）

即使妮妲莉寶雯明白MCU未來發展無可限量，但她還是決定退出。因此當她回歸《復仇者聯盟4：終局之戰》時，不少影迷們都很驚喜。不過近日羅素兄弟（Russo Brothers）接受訪談時表示，妮妲莉寶雯電影裏的戲份其實是來自《雷神奇俠2：黑暗世界》的片段，但這不代表她沒有參與電影，其實她仍有為Jane Foster配音。

點圖重溫妮妲莉寶雯於《雷神》系列精彩演出▼

+ 10 + 9 + 8

《雷神奇俠》中的妮妲莉寶雯

而電影裏雷神與火箭浣熊（Rocket Raccoon）為了取得現實寶石（Reality Stone）「乙太」（Aether），而回到2013年的阿斯嘉（Asgard），當時Jane Foster是寶石的宿主，因而被帶到阿斯嘉保護。而從未來回到過去的雷神並沒有勇氣面對她，因此讓火箭浣熊獨自完成將乙太取出的任務。

在《復仇者聯盟4》中的妮妲莉寶雯是以配音方式回歸。（劇照）

重回MCU成為女雷神？

即使妮妲莉寶雯是透過舊片段以及配音的方式回歸，但粉絲們不禁會開始想像她再度回歸MCU。去年妮妲莉寶雯曾向外媒透露，她有意再度回歸此系列。而MCU第四階段目前逐漸成形中，由於雷神在電影片尾加入銀河守護隊（Guardians of the Galaxy），而女武神（Valkyrie）成為了新阿斯嘉的統治者，或許Jane Foster有機會成為女雷神的角色？或是與雷神再續情緣？甚至是接下來Disney+平台將推出的劇集，都充滿可能性，就看Marvel會如何規劃了。

點圖看更多《復仇者聯盟4：終局之戰》精彩劇照▼

+ 9 + 8 + 7

延伸閱讀：

【復仇者聯盟】漫威電影宇宙官方時間軸終於公開，竟獨漏這部片？

《復仇者聯盟 4：終局之戰》導演羅素兄弟即將離開 MCU (上)：這對宅宅兄弟對漫威宇宙傾注了多少熱情？

【本文由「電影神搜」授權轉載。】