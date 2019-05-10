【復仇者聯盟4】魁隆帶來保險公司末日？　香港倖存者可以好着數

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映至今已經一段時間，相信好多粉絲已經刷完一次又一次，更因為導演羅素兄弟（Russo brothers）解放「劇透禁令」而開始熱烈地討論劇情細節，例如戲中彩蛋和其他衍生問題。最近，Facebook專頁「保險隨筆」發起一個與「魁隆彈指」有關的問題，便是「要是地球上人口少了一半，那保險公司會否會賠到爆炸？」

Facebook專頁「保險隨筆」指出「彈指事件」過後，人壽保險受益人應該可以透過「失蹤處理」來申領賠償，但要留意保單中有否列明一些「除外責任」，如果「除外責任」包括戰爭或外星人襲擊，便要跟賠償講聲「拜拜」。（Facebook/@保險隨筆）

Claim壽險要填表 死亡證不可少

讓我們再深入探討一下這個問題。

如果你有幸（不幸）地活在Marvel電影宇宙（MCU），或者魁隆突然在現實世界出現，當他儲齊無限寶石「噠手指」帶走宇宙半數生命，而你卻沒有化成灰燼，身為人壽保險受益人的你，在哀悼逝去親友後，第一件要做的事便是Claim保險，因為他們已經灰飛煙滅，再不用煩惱土葬、火葬還是綠色殮葬。

Claim人壽保險，有幾項要點，除了最重要的填妥索償表格，亦要遞交相關文件，包括：醫療報告、保險證書、索償人有權獲得賠償的證明、受保人的年齡證明以及死亡證明書，當然交齊文件一定是最好，所以程序都變得順暢，但總有一份文件比起其他文件重要，它便是死亡證明書，因為好難想像有一個世界，沒有死亡證明書但Claim到人壽保險。

在《復仇者聯盟3：無限之戰》中，集齊6粒無限寶石的魁隆在彈指間消滅宇宙半數生靈，為宇宙帶來「新平衡」。《復仇者聯盟3：無限之戰》畫面）

「彈指」屬國際事件 或加快頒死亡證

遇到這個情況你應該會好頭痕，因為你的親友生不見人死不見屍。

根據香港法律，死於自然（例如疾病）的個案，24小時內便要向入境事務處辦理死亡登記。多數情況下，最後為死者診治的醫生會簽發一份死因證明書，親友要攜同證明書辦理死亡登記。不過，「魁隆彈指」帶來的後果好明顯不是自然死亡，所有非自然死亡個案（例如中毒、暴力）都會直接交由死因裁判官處理，裁判官會透過驗屍或研訊裁定死亡原因，之後死亡登記官便會辦理個案，並將死亡證交給死者親友。由於「魁隆彈指」是影響國際的大型事件，所以法庭好有機會根據實際情況，以簡易程序處理死因研訊，令死者親友更方便更快處理後事，早日Move On過新生活，Claim完壽險後，繼續建設和諧的香港社會。

當然，事情未必如此美好，香港政府與法庭好可能在「魁隆彈指」後不會有所行動。這個時候，你便要參考「保險隨筆」提出的做法，以「失蹤處理」來申領賠償。根據香港法例，親友要等失蹤人士失蹤7年後，便可以為失蹤人士申請死亡證。當然，「魁隆彈指」這類國際事件有可能令法院提早為失蹤人士頒發死亡證，有點像大型空難發生後，即使遺體未能尋回，法庭會根據登機名單等資料，判失蹤人士法律上死亡，然後頒發死亡證。

如果「魁隆彈指」在現實世界中發生，相信不止保險業會陷入危機。（《復仇者聯盟3：無限之戰》畫面）

注意！！！下文含有《復仇者4》劇透！！！

仲未睇《復仇者聯盟4：終局之戰》？一係你根本唔想睇，一係你根本唔怕劇透。（《復仇者聯盟4：終局之戰》海報）

點擊下圖觀看《復仇者聯盟4：終局之戰》泰國版個人海報：

+ 8 + 7 + 6

死者復活 受益人要「回水」？

「魁隆彈指」絕非一切事情的終結，你Move On到，但復仇者Move On唔到。雖然魁隆在《復仇者3》裏面殲滅了世上半數生命，但在《復仇者4》裏面，鐵甲奇俠（Iron Man）、美國隊長（Captain America）等復仇者成員便合力「回到過去」集齊6粒無限寶石，而變形俠醫（The Hulk）則冒住受重傷的風險，戴上手套「噠手指」將所有逝去的生命帶回來。

這個時候，你好可能又驚又喜，喜是因為身邊親友都悉數回來，驚是你好擔心申領到的壽險要「回水」，但你不需要太過擔心，因為香港是一片福地，從事保險業多年的資深代理李先生接受《香港01》訪問時表示：「賠咗嘅錢入咗落客人戶口，張單同合約都完結咗，保險公司係冇權收返。」所以那筆賠償你絕對可以袋袋平安，而保險公司真的會賠到爆炸。

咁易大團圓結局？點擊下圖觀看細節中的魔鬼：