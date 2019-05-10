【復仇者聯盟4】美國隊長接任問題惹爭議？　導演親解揀飛隼原因

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）自上月24日上映以來，一直成為不少影迷茶餘飯後的話題。當中最多人討論的焦點都離不開鐵甲奇俠、雷神及美國隊長。如今劇透令解封，導演羅素兄弟即時向影迷解說電影背後的創作理念，其中一個是關於美國隊長接班人的問題。

注意！！！下文含劇透！！！

大家希望寒冬戰士成為新任美國隊長嗎？（劇照）

飛隼接任成為美國隊長，大家接受嗎？（Marvel Comics）

在復仇者成功逆轉魁隆在《復仇者聯盟3：無限之戰》所發動的彈指，並繼而把他擊敗。之後，美國隊長身負重任，把六顆無限聖石歸還，以防止出現時間分支。可是，回到過去後，美國隊長並沒有如常出現，而當他再出現之際已經是一個老人。他當時還把屬於美國隊長的盾牌送給Sam Wilson，使飛隼成為新一任美國隊長。

美國隊長跟Bucky Barnes由二戰開始已經認識，但兩人因不同原因，曾經成為敵人。（劇照）

影迷最想寒冬戰士接棒

雖然這一幕非常感人，然而當時有不少影迷認為，如果是由「美國隊長」Steve Rogers最好的朋友「寒冬戰士」Bucky Barnes接任就非常圓滿。雖然導演羅素兄弟（Russo Brothers）曾真的有意讓Bucky成為新任美國隊長，但最後卻臨時轉軚。兩人在接受SiriusXM電台訪問時，開腔回應相關決定。導演之一的Anthony率先表示，對於由Sam Wilson還是Bucky Barnes成為新美國隊長，他們跟整編劇團隊進行了多次討論，但最終得出結論，是由Sam繼任美國隊長：「因為Sam Wilson跟美國隊長是志同道合的人。」

羅素兄弟解釋美國隊長接任人的問題。（網上擷圖）

導演解釋飛隼接棒原因

在旁的另一導演Joe Russo插嘴說：「不會是美國隊長，Bucky不會做。」Anthony Russo續補充表示：「我認為美國隊長與Bucky最吸引的地方是兩人之間的關係，他們開始是較多在對立層面，所以他們是互補，而我覺得Sam及美國隊長是擁有同一種信念。」最後Anthony表示，由於過去Bucky Barnes成為寒冬戰士時，他遭九頭蛇洗腦，並訓練成殺手：「重要的是，Bucky的心靈已經受損，我不確定你會希望給他新武器。這最終他會錯誤使用這武器。」

Bucky Barnes曾遭洗腦，並成為一名殺手，所以導演怕他們離開後，他最次受壞人控制。（劇照）

兩兄弟一唱一和，Joe最後指出：「Bucky擁有鋼鐵手臂，這象徵他是一個甚麼角色。當我們離開MCU後，他的思想仍然可以被控制，所以他知道自己是一個潛在危險者，但Sam跟美國隊長一樣，擁有無私的奉獻精神。」最後，當大家為Bucky未能成為美國隊長而傷感時，那麼大家就正中下懷，因為Anthony表示：「如果你對他感到傷感，我們認為這是講故事的重要一環，它可能不是故事中最有趣的部分，但它卻有助於故事的推進。」

無論是飛隼還是寒冬戰士接棒美國隊長，相信影迷一時都難以接受。（劇照）

「美國隊長」親口告知「飛隼」他將成新任美國隊長

「飛隼」Anthony Mackie早前仍透露，當初是「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）親口告知這個消息。當時他在基斯伊雲斯家中，以為Anthony已知道自己會成為新任美國隊長，於是問到「你興奮嗎？」當時Anthony聽到一頭霧水。於是基斯伊雲斯拿出劇本，Anthony讀著劇本不敢相信即將發生的事。「他不僅在電影中把盾牌交給我，還親口把劇本會發生的事告訴我。」戲裡戲外都交棒一樣。