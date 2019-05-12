【神探Pikachu】加拿大戲院連播3恐怖預告　嚇到細路嚎哭點收科？

《POKÉMON 神探Pikachu》（POKÉMON Detective Pikachu）上映中，不少父母都帶同子女入戲院欣賞。沒想到，這才是惡夢的開始。事源是有加拿大戲院在播放POKÉMON前，竟然連播三條恐怖片預告，最終不少小朋友陷入恐懼中，放聲大哭，同時戲院亦瞬間陷入混亂之中。希望這次慘痛的經歷，不會令小孩對戲院卻步，但到底係邊3套咁非播不可？

睇POKÉMON無非都想開開心心，但這次經歷相信所有在場人士都會畢生難忘。（《POKÉMON 神探Pikachu》劇照）

連廣告都係驚嚇類

據外國網上娛樂網站《ScreenRant》記者兼演員Ryan George指出，肇事戲院位於加拿大蒙特利爾，據了解，當時全院不少都是一家大細前來觀賞《POKÉMON 神探Pikachu》。到了電影播放時間，戲院一如以往關燈，並播放其他電影預告。沒想到，戲院連番舉動，讓在場家長震驚。

據了解，戲院率先播的是《詭娃安娜貝爾：回家》廣告，家長及小孩好不容易捱完這預告後，緊接出場是由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）飾演小丑的《Joker》。雖然這並非恐怖片種，但仍然滿佈黑暗風格兼非常扭曲的價值觀，相信不少家長當時都質疑究竟戲院發生什麼事。

究竟戲院播咗邊四部恐怖電影？

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《ScreenRant》作家兼演員Ryan George都是任座上客 他在網上分享事發經過

在播放《POKÉMON 神探Pikachu》前，竟然有《詭娃安娜貝爾：回家》預告。（@theryangeorge Twitter 擷圖）

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然而，惡夢仲未完，當時戲院仍未知道發生什麼事，最後還投下一顆震撼彈，由《娃鬼回魂：魅來世界》（Child's Play）畫上完美句號。據了解，不少小觀眾見到Chucky在大銀幕出現時，場面已經開始失控。最後，戲院竟然播出《哭泣的女詭》（The Curse of La Llorona），在場人士嚇得六神無主，不少小朋友放聲大哭。事後戲院得知發生什麼事後，立刻把大銀幕關閉，但為時已晚，戲院陷入嚎哭聲中，最終所有觀眾需要轉到另一院觀看。或者戲院方面見詭娃安娜貝爾及Chucky都係玩具類，而小丑又係小朋友良伴，啱晒主題先有呢個「悉心安排」。