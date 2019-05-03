《POKÉMON 神探Pikachu》新預告含教學？　一招學識安撫頭痛傻鴨

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）帶來磅礴史詩般結局後全世界都必須被療癒一下，即將於5月9日上映並且已獲得首波好評的《POKÉMON 神探Pikachu》（Pokémon Detective Pikachu）會是個好選擇，先不管電影勢必會出現海量「寵物小精靈」彩蛋，日前官方公開的最新預告片段，你熟悉的這隻「傻鴨」（可達鴨）已經提早萌翻粉絲們了！

鴨掌攻擊！（劇照）

為甚麼傻鴨要對比卡超伸出「鴨掌」？！最新公開的預告裏可以看到傻鴨與電影版「小智」Tim Goodman、比卡超一行人開車長途跋涉中，面露擔憂的比卡超為了不讓傻鴨頭痛到「爆炸」害死大家，提議車上應該放SPA水療音樂，後來傻鴨乾脆順勢把腳掌伸向他，想來一節「腳底按摩」，比卡超也只好心不甘情不願地接受。

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頭痛到爆炸！期待傻鴨的充分發揮

一直被頭痛困擾的傻鴨擁有無法控制的念力，當他頭痛達到某種程度時念力會使出不可思議的能力。有看過早期《寵物小精靈》動畫的觀眾們，一定還記得小霞的傻鴨總是許多笑料的來源。她意外捕捉到的傻鴨常在小霞打算派出其他小精靈時擅自跑出來，故事中小霞只有少數幾次打算真的派牠上場。傻鴨基本上沒甚麼太大用處，然而當牠頭痛到一定的程度，卻能釋放出強大的念力攻擊來打倒對手。

動畫版中小霞與她的寵物小精靈「傻鴨」。（劇照）

在電影《POKÉMON 神探Pikachu》中，傻鴨的夥伴，為Kathryn Newton飾演的Lucy Stevens，一位與Tim Goodman相遇的記者。目前雖然還不知道傻鴨在電影裏的表現，但就像牠的其他同伴，這隻傻鴨也有着呆萌的外表。

動畫版中的「傻鴨」相當可愛。（動畫片段）

雖然《POKÉMON 神探Pikachu》裏的比卡超在電影中進化成雷超的可能性不高，但令人好奇的是，露西的這隻傻鴨是否有機會在片中進化成高超鴨（哥達鴨／Golduck），讓牠的力量更值得信賴──即使需要失去一點可愛的感覺。

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