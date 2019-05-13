【神探Pikachu】美女Kathryn Newton夠搶鏡　獲封荷里活迪麗熱巴

電影《POKÉMON神探Pikachu》（Pokémon Detective Pikachu）近日上映，這部作品被視為可撼動《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）票房寶座的有力對手，雖然在北美只能屈居第2，但於內地就大收2.75億人民幣，登上票房冠軍！

Kathryn Newton在戲中飾演電視台新聞部實習生，是「傻鴨」Psyduck的主人。（Warner Bros. 劇照）

Pikachu有幾受觀眾歡迎就不用多說，其實除了一眾可愛的Pokemon外，戲中女主角Kathryn Newton亦相當吸睛。現年22歲的她，5歲便開始拍戲，脫離童星形象後，參演過《不得鳥小姐》（Lady Bird）、《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）及《反啪啪同盟》（Blockers）等電影。

Kathryn Newton擁有精緻五官及姣好身材，仙氣十足獲內地媒體封為荷里活版迪麗熱巴。（Kathryn Newton Instagram）

更多Kathryn Newton靚相

+ 13 + 12 + 11

但Kathryn Newton最為人熟悉的演出，要數與兩大金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）及麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）合作的劇集《小謊言》（Big Little Lies），飾演麗絲的女兒。Kathryn Newton憑這部劇而人氣急升，有內地媒體更封她為荷里活版的迪麗熱巴，大家又點睇？