【復仇者聯盟4】總部拍攝原址曝光　防劇透拍完即還原剩返一道門

Marvel Studio 10週年鉅作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映數週，熱潮不退，繼續有很多有關劇情、後續和週邊新聞引起大家的關注，而一眾演員亦紛紛在社交網站上傳拍攝時的花絮和幕後照片，相信除了他們也跟粉絲同樣不捨。

「復仇者聯盟」總部又大又靚，擁有各種高科技機器，卻慘被「魁隆」一下子炸成灰燼。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

近日在社交網站上提及了《復仇者聯盟4》的總部，指出真身原來是中國一家企業，名為「三一集團」（SANY），而該集團是中國最大、全球第五的工程機械製造商，也是全球最大的混凝土機械製造商，同時美國總部設在美國東南部佐治亞州的Peachtree城。

有觀眾入場看完《復仇者聯盟4》後，留下獨特的觀後感。（網上截圖）

有觀眾入場看完《復仇者聯盟4》在網絡上表示《復仇者聯盟4》的總部竟然似層相識，原來是她一早已經去過拍攝現場，並寫下感想︰「……忽然想起去年六月，我和周老師（冒着酷暑）去佐治亞州的Peachtree城採訪中國三一重工的美國總部。公司負責人神秘地說，工廠剛剛借給《復聯》拍完電影，簽了保密協議，拍完後工廠一切復原，只留下了這個門。結果發現，電影室內實景基本都在三一的車間裡拍的，我看的時候一直在想，這不是他們停挖土機的地方嗎！這不是他們員工打羽毛球的地方嗎！我的觀後感太獨特了……」

據知「三一集團」借出拍攝後已經還原本來樣貌，不過就留底這扇門，粉絲又知道是哪一幕嗎？（網上圖片）

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