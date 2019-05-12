【復仇者聯盟4】雷神原本要錫女武神　網民：好彩刪走咗呢段！

《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）上映了一段時間，除了在全球各地打破票房紀錄，也掀起了一股Marvel熱潮。 無論是戲內的角色﹑劇情抑或是一些已刪除的電影內容，通誧都能觸動粉絲們的神經。最近，就有指「雷神」有段戲都被狠狠地剪掉，不過影迷聽到這個消息，就似乎感覺慶幸多過覺得可惜。 （內容含劇透，請斟酌閱讀！）

羅素兄弟在網上公開了雷神第一天拿武器練習的照片。（Russo_Brothers twitter相片）

超級英雄大片《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）上映以來，話題不絕。導演羅素兄弟（Russo Brothers）早前宣布完可以解放「劇透禁令」之後，全球各地的影迷都大方地討論和分析電影的劇情。

「雷神」竟然被「女武神」拒絕了。（劇照）

戲中其中一個最大的看點，一定要數由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）飾演的「肥Thor」！一個因為自責和內疚，暴飲暴食下而走了樣的「雷神」。雖然從前健壯的雷神，變成一個有大啤酒肚的鬍鬚佬，但這完全無損大家的喜愛。不過，原來以下這個女角色就對「雷神」相當厭棄。

「肥Thor」絕對是戲中一大看點。（PraiseSnyder twitter相片）

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「雷神」原本會錫「女武神」

最近羅素兄弟（Russo Brothers）接受外媒SiriusXM時，就自爆電影片長達3 小時，為了想劇情緊湊一點，他們其實忍痛剪走了一些鏡頭。其中一段，就是「雷神」他跟飾演「女武神」的Tessa Thompson的對手戲。原來就在電影尾段，「雷神」準備搭《銀河守護隊》的太空船前，把王位交給「女武神」的那段。

原本的劇情是「女武神」會將手臂搭在「雷神」的身上，然後「雷神」就想親下去的情節，這時「女武神」就問道：「你在做什麼？」「雷神」回答：「我以為你這樣觸摸我是想…」但「女武神」立即就否認了，「我只是想跟你拍拍膊頭講再見而已！」

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「雷神」都會食檸檬？

「雷神」當場食了一顆「大檸檬」，世間上竟然有人會拒絕「雷神」的吻？但對於「雷神」想要親吻「女武神」的這個畫面被剪走，大量影迷都反應很大，覺得「好彩沒有看到這幕，感覺這段很尷尬」，又表示完全不覺得這段有什麼笑點，齋聽都已經不想看了。

「雷神」與「女武神」將會在《Men in Black: International》再度合作，暫時未知會否有感情線，但相信二人默契十足，會擦出不少火花。