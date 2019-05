【復仇者聯盟4】奇異博士最後「1」字手勢咩意思？　編劇終於揭曉

《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)上映以來票房打破諸多紀錄,目前導演羅素兄弟已能公開討論電影,劇透已經解禁,近來討論頻頻,就連編劇Christopher Markus及Stephen McFeely也在接受《荷李活報導》訪問時,表明奇異博士(Doctor Strange)在片中俾「一」的真正意義。

【以下內容含劇透】

即便外界有許多人猜測奇異博士比「一」的用意,Christopher Markus及Stephen McFeely的回應相當簡單明瞭,並透露奇異博士早就已經看到結局:

「他的意思是,東尼,你一定得死」(全文︰"You're going to have to die, Tony" 即東尼史達Tony Stark/鐵甲奇俠Iron Man),並透露當初奇異博士在《復仇者聯盟3:無限之戰》向東尼史達坦言獲勝方法只有一種時,曾經語帶哽咽,就是表示如果要獲勝,就一定要東尼史達犧牲生命。

另外在《紐約時報》的訪問中,兩位編劇也表示這是讓「鐵甲奇俠」東尼史達退場最好的方式,他也值得好好休息結束這段漫長的英雄旅程。

