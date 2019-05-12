【復仇者聯盟4】奇異博士最後「1」字手勢咩意思？　編劇終於揭曉

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映以來票房打破諸多紀錄，目前導演羅素兄弟已能公開討論電影，劇透已經解禁，近來討論頻頻，就連編劇Christopher Markus及Stephen McFeely也在接受《荷李活報導》訪問時，表明奇異博士（Doctor Strange）在片中俾「一」的真正意義。

【以下內容含劇透】

揭盅前先點圖重溫奇異博士在多部電影中的相關劇照，包括在《復仇者聯盟4：終局之戰》中的「那一刻」↓↓↓

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即便外界有許多人猜測奇異博士比「一」的用意，Christopher Markus及Stephen McFeely的回應相當簡單明瞭，並透露奇異博士早就已經看到結局：

「他的意思是，東尼，你一定得死」（全文︰"You're going to have to die, Tony" 即東尼史達Tony Stark／鐵甲奇俠Iron Man），並透露當初奇異博士在《復仇者聯盟3：無限之戰》向東尼史達坦言獲勝方法只有一種時，曾經語帶哽咽，就是表示如果要獲勝，就一定要東尼史達犧牲生命。

另外在《紐約時報》的訪問中，兩位編劇也表示這是讓「鐵甲奇俠」東尼史達退場最好的方式，他也值得好好休息結束這段漫長的英雄旅程。

點圖看《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的精彩劇照↓↓↓

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