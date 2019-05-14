【復仇者聯盟4】幕後團隊解密　美國隊長重遇紅骷髏發生咩事？

不少影迷在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映前研究劇情走向；在觀看電影後，又要抽絲剝繭，尋求導演及編劇在戲中悉心安排的彩蛋及隱藏訊息。 隨著導演羅素兄弟（Russo Brothers）早前宣布解封劇透令，兩位導演及編劇即時現身說法，解答影迷提出的疑問。

注意！！！下文含劇透！！！

《復仇者聯盟4》熱潮席捲全球，Marvel Studios總裁Kevin Feige早前聯同導演羅素兄弟、「鐵甲奇俠」羅拔唐尼、「Marvel隊長」貝兒娜森及「鷹眼」謝洛美維納，齊齊到南韓出席宣傳活動。（Getty Images）

《復仇者聯盟4》宣傳活動一浪接一浪，今次組合是「蟻俠」保羅活特、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜及「雷神」基斯咸士禾夫。（Getty Images）

影迷在《復仇者聯盟3》重見紅骷髏，原來紅骷髏去了Vormir星球，並守護靈魂寶石。（《復仇者聯盟3》劇照）

1. 美國隊長歸還靈魂寶石重遇紅骷髏會發生什麼事嗎？

復仇者在《復仇者聯盟4》最後一個任務就是要把六顆無限聖石歸還原位，而當時負責這重任是「美國隊長」Steve Rogers。雖然當時影迷無法見到美國隊長還石的經過，再見到美國隊長時，他已經成為一名老人。然而，由於美國隊長歸還靈魂寶石時要回到Vormir星球，這意味著美國隊長終於要重遇紅骷髏。不少影迷都關心兩人在Vormir星球有發生什麼事。然而根據導演之一Joe Russo指出，這次重遇非常和平。

美國隊長繼《美國隊長：復仇者先鋒》後，終於重遇紅骷髏。（《美國隊長：復仇者先鋒》劇照）

「紅骷髏可能會把靈魂寶石放回原位，並等待下一位不幸的寶石尋找人作出犧牲。美國隊長和紅骷髏不會戰鬥，因為美國隊長的任務是歸還靈魂寶石去原位，而紅骷髏也不是以前的紅骷髏，他更像是幽靈，所以他現在以全新的個體存在。他如今只是為了守護靈魂寶石，他過去的意識可能或不可能存在。」導演Joe Russo說。

奇異博士曾到未來觀看唯一獲勝方法。（《復仇者聯盟3》劇照）

2. 導演爆奇異博士未能預測蟻俠能逃出量子領域（Quantum Realm）

奇異博士在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）中在窺探未來打贏魁隆的唯一可能性後，便把時間寶石交給魁隆。然而，根據導演Joe Russo最新的說法，奇異博士竟然在當時未能預視蟻俠能逃出量子領域。「在這約1,400萬的可能性中，奇異博士預見是該隻老鼠沒有按下按鈕，所以蟻俠未能逃出量子領域。」導演Joe Russo說。最後，他還打趣表示：「是該隻老鼠拯救了宇宙。」

導演爆料稱奇異博士未能在未來見到蟻俠逃出量子領域。（《復仇者聯盟4》劇照）

Marvel隊長新加入復仇者聯盟，所以沒有太多戲份是意料中事。（《復仇者聯盟4》劇照）

3. Marvel隊長變閒角？

在《復仇者聯盟3》上映後，當大家見到Marvel隊長標誌出現在片尾片段時，不少影迷都認為她將帶領復仇者反擊。然而編劇解釋這其他並非他們心中所想。編劇Stephen McFeely接受《紐約時報》（New York Times）時表示：「我們在拍攝《Marvel隊長》前已拍攝貝兒娜森（Brie Larson）的戲份，而她在《復仇者聯盟4》的戲份是在她個人電影發生二十年之後。這從沒有人寫過，這是非常瘋狂。」他最後補充指：「無論如何，讓Marvel隊長過於突出是一個不明智的做法。」，同時他指出，這也不是他們一直以來的說故事形式：「這是關於元祖復仇者承受失敗及如何逆轉的故事，而Marvel隊長是新加入。」

編劇指鐵甲奇俠犧牲是最完美的結局。（Marvel Studios Twitter 擷圖）

4. 導演曾為鐵甲奇俠考慮完美結局？

Marvel Studios原來一直都沒有為鐵甲奇俠考慮後備結果，編劇Christopher Markus直言：「劇本已經給予Tony Stark最幸福的結局…這就是他一直爭取的生活。」他續指出：「他和小辣椒結婚，並有一個女兒，這是很棒，是善終。」同時他指出：「這絕對不是悲劇，這感覺就像一個超級英雄完成了他的生活。」

羅拔唐尼第二次講「「I am Iron Man」嫌太煽情。（《鐵甲奇俠》劇照）

最有趣的是導演羅素兄弟爆料，他指出原來鐵甲奇俠彈指時本身沒有任何對白，但導演在後製過程中發現好奇怪，於是剪接師Jeff Ford忽發奇想，提出「I am Iron Man」的想法。導演還指出，雖然這句對白是當時由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）所創作，但他卻覺得今次非常煽情。最終導演Joe Russo及監製Joel Silver成功說服羅拔唐尼。

隨著導演羅素兄弟宣布劇透令解封，幕後團隊近期頻頻向影迷解密。（Getty Images）

黑寡婦跟鷹眼齊齊去Vormir星球，但最終只得鷹眼回來。（《復仇者聯盟4》劇照）

5. 為何黑寡婦沒有得到葬禮？

其中一個飽受影迷批評是黑寡婦沒有如鐵甲奇俠一樣，在犧牲自己後沒有得到葬禮，但Tony Stark的葬禮卻是如此重要。導演Joe Russo認為這問題被過份解讀，他解釋指出：「當超級英雄從過去回到現在時，他們得知黑寡婦死後，他們都有一同哀悼她。」，他最後還反問大家：「你們是否忘記了？」