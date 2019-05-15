【復仇者聯盟4】洛基命運未正式完結？　導演親揭他到底生定死

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）熱潮席捲全球，而電影一如以往引起不少討論話題，當中包括元祖復仇者各人的命運、時間旅行的設定及彩蛋等。除此之外，另外引起影迷關注的是由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）所飾演的洛基。影迷在觀看完今集電影後，都不禁問，究竟洛基是生還是死，近日導演羅素兄弟終於現身解密。

注意！！！下文含劇透！！！

洛基在《復仇者聯盟3》早期已經被魁隆殺死。（《復仇者聯盟3》劇照）

洛基在《復仇者聯盟3》時曾假意奉獻宇宙魔方給魁隆。（《復仇者聯盟3》劇照）

洛基未死得晒？

相信影迷都會記得，洛基在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）初期，已經遭魁隆殺死。當時他與雷神及變形俠醫等人前往地球途中，遭遇魁隆及其軍團的截擊。當時洛基想憑一己之力殺死魁隆，他假意奉獻宇宙魔方給魁隆，試圖換取雷神的性命，可是遭魁隆識破，結果被魁隆殺死。隨著《復仇者聯盟4》劇透令解封，導演羅素兄弟不時四出解密，解釋影迷提出的部份疑惑。今次導演終於解釋洛基的最終命運。

洛基是不少影迷最愛的MCU電影角色。（《雷神奇俠3》劇照）

重現紐約之戰

當影迷以為再也看不到洛基時，他竟在《復仇者聯盟4》驚喜現身，還回到大家熟悉的紐約之戰。當時「鐵甲奇俠」Tony Stark、「蟻俠」Scott Lang及「美國隊長」Steve Rogers齊齊時間旅行，回到紐約之戰重奪宇宙魔方。當影迷以為宇宙魔方可以到手之時，變形俠醫因要行樓梯而火爆開門，最終把手持宇宙魔方的Tony Stark撞到正，宇宙魔方跌落在洛基腳邊。洛基一個唔該就拿著宇宙魔方消失。那麼，究竟洛基是死了還是仍然生還呢？

洛基在《復仇者聯盟4》中重回紐約之戰。（《復仇者聯盟》劇照）

重溫洛基在Marvel電影宇宙精彩時刻

+ 7 + 6 + 5

根據兩人的解釋，在《復仇者聯盟3》時的洛基已經死亡，而這個2012年的洛基因取得了宇宙魔方，他已經創造了時間分支。「當洛基拿著宇宙魔方消失時，他就會創造出自己的時間線。這會變得非常複雜，除非美國隊長能找回洛基，否則將不能糾正這條時間線，所以洛基拿走宇宙魔方一刻，已創造出一條新分支。」導演Joe Russo補充表示。

《復仇者聯盟4》劇透令解封後，導演不時出來解釋劇情。（Getty Images）

嚟緊有機會交代

根據這個邏輯，2012年版的洛基會活在另一個現實中，但在Marvel電影宇宙的原本時間線上，洛基已經死去，這代表他這些年的努力，已經一鋪清袋。然而影迷又不用擔心，Joe Russo最後表示，洛基的命運將在Disney+的劇集中詳述。所以洛基能逃走，並創造新分支。說到底，原本一切到是為了新劇集。