【哥斯拉II：王者巨獸】驚變文藝片？　首輪影評 ：怪獸都識演戲

《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of Monsters），這部最新的哥斯拉電影就要在5月30日於香港上映了。哥斯拉將在這部電影裏對抗牠的宿敵基多拉（King Ghidorah）、還要加上拉頓（Rodan）與摩斯拉（Mothra）、還有……太多了。這部電影都叫怪獸之王了，它當然得把怪獸們通通都請出來：畢竟2014年的電影《哥斯拉》（Godzilla）結局沒留下太多怪獸，現在這部新電影當然得給你一頓豐富的怪獸滿漢全席，而它美味嗎？初期試映告訴我們的答案是……

「讚。」（劇照）

好了，說完了，各位可以關掉網頁準備訂票了。等等，這樣我們就太混了，我們要來分析一下，大家覺得最讚的部分是甚麼？跟你的期待有多少落差？

《哥斯拉II：王者巨獸》初期試映好評如潮

當然，如果大家喜歡《哥斯拉II：王者巨獸》是因為可以看到美美的章子怡，那也太奇怪了。重點當然是怪獸們，而《哥斯拉II：王者巨獸》已經把怪獸塞到一個不可思議的數量，感覺上快跟《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的超級英雄一樣滿了，因此，我們最關心的，就是怪獸們的表現是不是夠OK呢？

註明：本電影不會出現任何宮家八卦掌六十四手片段。（劇照）

簡單地說，《哥斯拉II：王者巨獸》看來徹底抓住了日本怪獸電影的核心精神。在這些初期試映的評論裏無法透露劇情，但他們大都表示，哥斯拉等怪獸的表現，都讓觀眾（特別是熟悉日本怪獸電影的觀眾們）想起當年這些經典電影裏的怪獸們，就如同牠們只是買了張機票到荷李活演戲一般。

Detective Andre-chu的Twitter表示《哥斯拉II：王者巨獸》將有滿滿的怪獸～！（截圖）

這部電影裏怪獸們沒有像1998年的《哥斯拉》（Godzilla）那樣，轉換怪獸的習性或是修改牠原本的設定。而這些看來原汁原味的怪獸們，在《哥斯拉II：王者巨獸》擺明要舉辦怪獸大亂鬥的前提下，許多評論都特別提到，牠們之間的決戰只能用「史詩」（epic）、「經典」（classic）、還有一些更直覺的「YESSSSSS」之類的語無倫次詞句來形容。

簡單說，牠們會打得令你滿足。

怪獸明星大亂鬥，Ready Go！

博士上次明明說了「Let them fight」，但根本沒在Fight。（劇照）

這次由米高道格堤（Michael Dougherty）執導的《哥斯拉II：王者巨獸》，幾乎把前集《哥斯拉》最為人詬病的部分通通刪除。你覺得《哥斯拉》的怪獸對打片段太簡略了嗎？你覺得《哥斯拉》裏人類對抗怪獸的橋段雷聲大雨點小嗎？放心，所有人都加重強調這一點，《哥斯拉II：王者巨獸》的戰鬥片段非常刺激、飽滿、充滿張力、時間又長。

《哥斯拉II：怪獸之王》會讓《哥斯拉》成為一部文藝電影：儘管《哥斯拉》已經很像文藝電影。

Paul Shirey的Twitter表示2014年的《哥斯拉》應該要有的《哥斯拉II：王者巨獸》都有，怪獸的動作場面幾乎要拆了戲院。（截圖）

Erik Davis的Twitter指出想要怪獸電影嗎？這就是了！（截圖）

大牌明星讓位退居配角 經典怪獸成電影焦點

如果《哥斯拉II：王者巨獸》把怪獸真的拍得像怪獸，又讓牠們盡情伸展肢體，那麼這可能會是所有怪獸迷痛哭流涕的真・怪獸電影嗎？荷李活真的拍出了一部尊古道統的正宗怪獸電影嗎？從這些評論看起來，這可能是真的。

Terri Schwartz的Twitter認為《哥斯拉II：王者巨獸》為怪獸電影畫下新的里程碑，不負「怪獸之王」稱號，就是我們期盼的怪獸電影！（截圖）

不可思議，這部電影沒有讓人類喧賓奪主，怪獸電影的主角是怪獸，而《哥斯拉II：王者巨獸》的主角就是哥斯拉與基多拉，牠們不但一定要打、還要打好幾次、打得還「幾乎將戲院拆掉」。評論指出，雖然這部電影也找來了數量非常多的當紅明星，但這些人類演員非常盡職地擔任推進劇情的角色，而不是那種拿着火箭炮輕鬆幹掉兩隻巨大怪獸的英雄。

「怪獸宇宙」逐漸茁壯，《哥斯拉對金剛》之後還會有更多

更重要的是，《哥斯拉II：王者巨獸》展現了Legendary Pictures的決心：他們口中已經講了數年的「怪獸宇宙」計畫，在這部電影裏紮實地實現了。這部電影不只是拉進了很多怪獸，據說也讓人體驗到了這個宇宙的規模，並給觀眾許多對於這個未知宇宙的期望。

《哥斯拉II：王者巨獸》怪獸大戰備受期待。（劇照）

Legendary Pictures總裁Joshua Grode日前已經表示了肯定會繼續發展此計畫的決心。他們不只已經計畫在今年的《哥斯拉II：王者巨獸》與明年初的《哥斯拉對金剛》（Godzilla vs. Kong）之後，推出更多哥斯拉相關電影，連帶地，隨着他們與東寶的合作關係將在2021年到期，Legendary Pictures看來絕對會在這3年內，證明他們有能力把怪獸養得人見人愛。

Paul Shirey的Twitter：《哥斯拉II：王者巨獸》抱着莫大的熱情創造了這些怪獸，絕對是這個夏天最棒的電影選擇！（截圖）

當然，2021年後的怪獸宇宙會是甚麼樣子？沒人知道，也許東寶會自主再重新重啟哥斯拉系列（2016年由庵野秀明執導的版本並不在這個怪獸宇宙之內，它更像獨立作品）也許Legendary Pictures能與東寶再合作幾年。

不過按照這些初期試映的評論看來，許多觀眾都非常滿意這次的成績，許多觀眾甚至將其視為荷李活的怪獸電影文化復興，這些聲音隨着5月30日《哥斯拉II：王者巨獸》在香港上映，也許同樣地會在香港聽到，這也許真的是一次文化復興──一個50年代興起的偉大電影類型，將在21世紀再次王者降臨。

《哥斯拉II：王者巨獸》將於5月30日上映！搶先欣賞精彩劇照▼

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