哥斯拉新戲上映在即 微軟攪哥斯拉主題Xbox抽獎 香港都有得抽！

可能大家仍然浸醉在《復仇者聯盟4》Endgame的餘韻當中，但也不要忘了今年接下來也有很多大作！荷里活哥斯拉電影《哥斯拉II：王者巨獸》將於5月底在美國上映，微軟Microsoft更舉辦了抽獎活動，幸運兒可以獲得超美觀的3D哥斯拉怪獸造型Xbox主機，連香港也可以抽埋一份！

《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）是2014年荷里活電影《哥斯拉》（Godzilla）的續集，由拍攝《超人強戰回歸》和《變種特攻：天啟滅世戰》的Michael Dougherty執導。電影將於5月31日在美國上映，相信香港亦會上畫。

配合電影宣傳，Microsoft將會送出四部造型各不同的Xbox One X主機作抽獎，參加方法更是十分簡單，只要到推特Follow Xbox的官方帳戶@xbox，然後轉推（retweet）以下的抽獎帖文即可。參加是次抽獎的條件是必須為支援Xbox Live的地區的14歲以上之合法居民（地區列表可到https://www.xbox.com/en-US/live/countries查看），而香港也是支援Xbox Live的地區，因此香港人亦可參加今次抽獎。得獎者將會收到Xbox官方推特的短訊，收到得獎訊息後傳送電郵給Xbox即可確認領獎資格。

+ 4 + 3 + 2

RT for a chance to be the King of Consoles with a custom Xbox One X and see #GodzillaMovie in theaters May 31! #GodzillaXboxSweepstakes



NoPurchNec. Ends June 7. Rules: https://t.co/2mFrwIFxKW pic.twitter.com/jrB6khA3hi — Xbox (@Xbox) 2019年5月2日

四部主機分別為四隻不同怪獸造型，都是哥斯拉系列的經典怪物，包括東寶三大怪獸哥斯拉、拉頓以及巨蛾摩斯拉，另外還有哥斯拉系列中最強反派王者基多拉。機台造型極為細緻美觀，極端點說就算是完全不打機的朋友，單是當成擺設也是無可挑剔。希望有香港人可以中獎啦！