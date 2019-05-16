【過春天】江美儀飾演水貨集團大姐大　「染紫色髮會更入型入格」

做演員最開心的莫過於演出獲得大家認同，扮甚麼角色都神似就最滿足。江美儀在新戲《過春天》中飾演的水貨集團大家姐「花姐」，一頭藍紫色頭髮，舉手投足都相當有霸氣。 但電影由內地導演白雪執導，到底是甚麼原因驅使白雪看中江美儀參與這部電影呢？而美儀姐更自爆，原來以前都試過走水貨，是一段挺有趣的經歷。

有影迷大讚內地導演拍出一部這樣有港味，有本土特色又動人的故事，美儀姐就話這可能是導演白雪住在深圳多年，而且她又花了很長時間研究這個題材。（《過春天》劇照）

電影《過春天》講述香港很貼地的題材「走水貨」，尤其住在鄰近內地邊境的地區，這個活動每天都在上演，水貨客﹑甚至走水貨集團都忙於買貨帶貨到內地賺取快錢。電影女主角佩佩（黃堯 飾）因為想與好友（湯加文 飾）到日本旅遊，機緣巧合之下利用她每天跨境由深圳到香港上學的「優勢」，冒險走私水貨手機。而江美儀所演的，正正就是利用一班年輕人，為她走水貨的集團大家姐「花姐」。

江美儀為了電影，漂染了一個很搶眼的髮色。（劇照）

應承導演漂染藍紫色頭髮：「我有私心」

江美儀接受《香港01》電話訪問時透露，導演白雪其實花了很長時間去做資料搜集，用了兩年時間不斷來回深圳、香港兩地，「有次導演看到一個大概3-40歲的女人，她就是有一頭很搶眼的髮色，就想套用到花姐這個角色上。」導演當時第一次與江美儀見面，除了跟她討論劇本，又提出想她染髮的要求，美儀姐二話不說就答應了，令導演相當驚訝，「最緊要配合導演的要求，加上我有私心，因為我挺喜歡紫色的，哈哈！」最終的效果也相當不錯，很多影迷都大讚美儀姐演得入型入格，尤其是一頭豔麗的髮色，令整個造型很加分。

江美儀在《潛行狙擊》中演大家姐：

美儀表示導演白雪其實講得一口流利廣東話，可能是因為居住在深圳的緣故。（白雪微博相片）

導演可能有睇過《潛行狙擊》​

至於內地導演白雪怎樣能看中美儀姐去演出這角色呢？「雖然我也不確定，但很大機會是她看了一些我以前做大家姐的角色，例如在TVB拍的劇集《潛行狙擊》，曾經飾演過一個過氣的江湖大家姐，是一個黑社會大佬的女兒『嵐姐』（袁君嵐），角色是犯了事要坐監。」

美儀姐又大讚對手們都很有發揮，你一句我一句將劇本變得更豐富，拍攝時真的有種像一個家的感覺。（《過春天》劇照）

由細到大都做慣大家姐

查實美儀姐現實中跟「大家姐」都相當有緣，「小時候與堂妹一起長大，三姊妹中我本身就是大家姐，可能習慣做家姐的感覺吧！另外，現實中我都識唔少『大家姐』，無論是江湖的大姐大，抑或是擔起整間公司的女老闆﹑與老公一起打江山的女漢子等等。」美儀姐表示，與這些「大家姐」傾偈時，特別留意她們說話方式，處事態度，很多細節都會記入腦。「作為演員最緊要就是觀察和模仿，所以平時我都好喜歡望人，揣摩一下他們為何會這樣說話和背後做事。」

江美儀表示這次與一班新演員和內地演員合作，演得開心，感覺很青春。（劇照）

原來細個走過水貨

原來現實中美儀姐都試過走水貨，「好細個的事了，那時會在香港帶一些藥油﹑中藥或Walkman到台灣，細個並不知道發生甚麼事，更奇怪為甚麼媽咪給我一部Walkman，但又不許我用來聽歌，只是提醒我不要弄壞它，長大後回想起來才知道甚麼事，因為那些都是要交給別人的貨物。」美儀姐更表示，那時會在家中，可能是把中藥放到行李箱，帶到過去就會有人到酒店收貨和給錢，聽爸媽說都能賺到多少旅費。

細述《過春天》劇情