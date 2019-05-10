【過春天】水貨行內術語原來係咁解　導演：戲名有雙重意思！

「走水貨」是在香港頻繁發生的事情，尤其是鄰近邊境的地區，經常看到很多人大箱小箱地將貨物運回內地，甚至一日走足幾轉以賺取更多金錢。 由內地新導演白雪執導的新戲《過春天》，講述「單非女」佩佩，趁着往來上學的路途「走水貨」賺快錢，原來片名「過春天」正正就是水貨客行內的術語。

《過春天》由田壯壯監製、新晉導演白雪的首部作品，電影入選柏林影展「新生代」單元。（劇照）

電影講述16歲的佩佩（黃堯 飾）是一個「單非女」，爸爸是香港人，媽媽是內地人，她在香港讀書，朋友圈子生活全都在香港，但她的家卻在內地。每天由深圳跨境到香港上學，為了實現與好友Jo（湯加文 飾）到日本賞雪的約定，四出打工做兼職，靠自己努力賺錢。一次誤打誤撞之下，她發現跨境之路竟可成為賺錢捷徑，她開始冒險走私水貨手機，慢慢地似乎在「走水貨」的過程找到自己，漸漸沉溺在虛榮的快樂、更與帶自己走水貨的「阿豪」產生朦朧的好感。

戲中用了不少行內術語，導演指戲名「過春天」更有雙重意思。（劇照）

「過春天」有雙重意思

電影《過春天》的片名，導演白雪解讀這個用語其實是有雙重意思，「過春天」在戲中不只一次出現，有一次船河派對結束後，走水貨的古惑仔對阿豪說：「過春天見。」之後，阿豪帶佩佩一起去見走私集團時，江美儀飾演的「花姐」以及她的手下，都多次說「過春天」。其實，這個詞語是水貨客間的暗語，表示成功帶貨過關，走私的物品過了海關，就是過了春天。

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導演白雪指，另外一個意思是，每個人的成長或是人生總需要「過」一個什麼東西或事件，只要過去了便是春天。所以「過春天」這個詞語，在戲中也可以套在女主角身上，意思是她闖過青春的關卡。

「單非女」佩佩，趁着往來香港和內地上學的路途「走水貨」賺快錢。（劇照）

「大水塘」與「小水塘」

其次，大家可能在戲中也有聽到「過水塘」這個詞語。其實，這也是水貨客行內的術語，以「大水塘」、「小水塘」去形容不同的海關檢查區。例如在走水貨時，水貨客會提醒同行「大水塘」﹑「小水塘」應該靠哪邊走，避免在較大的X光機檢查，務求貨物不會被檢查或扣押。

據知，一般水貨客一旦進入「大水塘」，其貨物如違規問題嚴重，多數都會被扣押；相反，如果在「小水塘」，貨物如非嚴重違規，被「放生」的機會就較大。

江美儀飾演的「花姐」在戲中是「水客」組織的大家姐。（劇照）

「水客」與幕後老闆

而一般在講述走水貨的活動時，走私者會被稱為「水客」，其走私的貨物就叫「水貨」。有指，有些「水客」規模大，組織亦嚴密。有老闆在背後控制入貨﹑聘用「水客」走私出入境﹑以及找人在境外接貨﹑甚至監視之後的銷售過程。這些幕後老闆，多數不露面，就像戲中的「花姐」江美儀，只在背後操縱一切。