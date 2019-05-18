【殺神John Wick 】奇洛李維斯上節目神回應　一句話感動萬千網民

現年54歲的男神奇洛李維斯，有型帥氣的外表，再加上親民的形象，多年來俘虜了全球都很多粉絲的心。 他主演的《殺神John Wick》（John Wick）系列電影來到第3集《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3–Parabellum），作品大獲好評，男神獲大讚寶刀未老！最近他上節目宣傳新戲，更一句霸氣回應「KO」主持，令全場歡呼，最後主持也佩服得啞口無言。

奇洛李維斯有型到不得了！（《殺神John Wick 3》劇照）

奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick 3》一上映就成為，本周開畫票房冠軍，首日收超過180萬票房，男神魅力沒法擋！最近，奇洛李維斯上節目《The Late Show with Stephen Colbert》宣傳新戲。主持起初問道他關於拍攝的點滴，例如是戲中騎着馬打架的感覺是怎樣？主持問：「騎着馬不會緊張嗎？」男神就話「不會吧！這是拍戲呀！」主持接着說：「但馬匹是真的，你可能會掉下來，被拋下或被馬隻踐踏而受傷。奇洛李維斯笑指「是的，可能會死。」，妙問妙答令全場觀眾爆笑，男神亦相當有幽默感。

奇洛李維斯表示他只懂一點點騎馬的技術，但這次拍攝過程很有趣。（《殺神John Wick 3》劇照）

奇洛李維斯之後又提到這次拍戲跟不少動物合作，但只要和牠們建立關係，拍攝過程也不算很難。他又提到金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）就和2隻比利時瑪連萊犬一同訓練了6個月，他更透露有次去到場地，訓練員提醒他不要跟狗狗的眼睛直視，其餘都沒有甚麼大問題。

金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）就和2隻狗狗一起訓練了6個月。（《殺神John Wick 3》劇照）

網民：這一句令我感動到落淚了

而主持人之後就問道「奇洛李維斯，你覺得人死後會發生甚麼事？」豈料男神一句霸氣回絕了主持人，要知道主持Stephen是一個虔誠的基督徒，奇洛李維斯的回答完全避過任何有關信仰的主張：「我相信愛我們的人會很想念我們。」這一下回應令全場觀眾拍爛手掌，主持一下子都無言以對，最後佩服地跟奇洛李維斯握手。這段訪問短片之後在網上瘋傳，很多網民都表示不只主持人，男神這一句很感動人心。

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真人經歷很多悲傷慘事

有網民大讚奇洛李維斯這不經意的一句，證明男神的心太溫暖了，大讚他是「太善良」﹑「根本是天使」﹑「他的心純潔得可以拿起雷神之鎚！」其實，暖男奇洛李維斯真人經歷過很多悲傷的慘事，自小成長於破碎家庭，在他3歲時父親就離家出走，與媽媽相依為命。最要好的朋友River Phoenix因濫藥而英年早逝；1999年他的女友Jennifer Syme在懷孕8個月時不幸流產，禍不單行一年多之後女友死於車禍；她唯一的妹妹被證實罹患白血病。奇洛李維斯當時為了妹妹更停工，經常陪她出入。

連場動作場面，非常刺激！（《殺神John Wick 3》劇照）

「最不在乎的東西就是金錢」

奇洛李維斯私下打扮低調，不時被拍到搭地鐵；獨自坐在公園吃三文治；更曾被拍他到與流浪漢分享食物。他曾在訪談提過，他最不在乎的東西就是金錢，他的財富已夠他活幾個世紀，倒不如把多餘的錢給有需要的人。有指，他曾經試過在機場幫陌生人支付超重罰款、曾經對《廿二世紀殺人網絡》電影系列，送為他當替身的十二位動作演員，一人一架哈利電單車及一筆可觀的金錢等等，可見這位癡情漢子非常熱心。

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