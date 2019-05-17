【殺神John Wick 3】奇洛李維斯角色真人　前海豹部隊為喪狗緝兇

由Chad Stahelski執導；奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick》（John Wick）系列電影，不經不覺已經來到第三集《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3–Parabellum）。電影未正式上映，網上評論網站爛番茄（Rotten Tomatoes）錄得92%新鮮度，而今集是整個系列首部三級作品，血腥暴力指數令不少影迷非常期待。趁這個機會，回顧John Wick如何由退隱江湖，然後被迫復出，並在Continental Hotel殺死了Santino D'Antonio，繼而被迫踏上逃亡旅程。

John Wick為愛犬Dasiy被殺而再次踏上殺手之路。（《殺神John Wick》劇照）

John Wick為愛犬Dasiy被殺而再次踏上殺手之路

在《殺神John Wick》中，John Wick本是一名退隱江湖的殺手，他希望與妻子Helen渡過平靜的生活。可惜天意弄人，其妻子因病離世。某天，鬱鬱寡歡的John Wick收到了Helen生前為他訂購的小狗Dasiy，兩人自此形影不離。可惜命運再次作弄他，他某日駕駛1969 Ford Mustang Mach 1與Dasiy出門，在一間油站加油時，巧遇俄羅斯商人Viggo Tarasov兒子Iosef Tarasov。當時他希望買下John Wick的車，然而遭到John Wick拒絕。Iosef Tarasov一怒之下與朋友漏夜去John Wick家偷車，並把小狗Dasiy殺死。John Wick醒後，發現連妻子唯一留下的小狗都保不住，於是迫使John Wick復出。

連妻子留下的小狗都保不住，John Wick被迫復出。（《殺神John Wick》劇照）

《殺神John Wick》原來真有其事？

這件事發生在現年43歲、前美國海軍海豹部隊成員Marcus Luttrell身上。他曾因參與2005年美軍在阿富汗的一場名為Red Wings的軍事行動，對抗塔利班而獲發海軍十字勳章和紫心勳章。Marcus Luttrell在美國海軍服役8年後，以上士軍銜退役。他之後領養了一隻拉布拉多犬，並取名為「DASY」，以紀念他在Red Wings軍事行動中，倖存的4名同袍，包括Danny Dietz、Matthew "Axe" Axelson、Southern boy及Michael "Yankee" Murphy。可是Dasy在2009年4月1日遭4名歹徒槍殺。於是觸發Marcus Luttrell穿州過省緝兇。雖然最後他成功追捕4名歹徒，但他並沒有如John Wick一樣把他們殺死，而是通知警方將4人逮補。

據了解，奇洛李維斯聽到這故事後，對此印象非常深刻，其後更跟導演建議：「我們改編這個故事？」之後，《殺神John Wick》誕生。

「John Wick」原來真有其事，但愛犬之人Marcus Luttrell卻沒有私了。（marcusluttrell IG 圖片）

入場前須知︰John Wick為「契約」二度復出

在《殺神John Wick2》初段，影迷當時見到John Wick仍在追尋1969 Ford Mustang Mach 1。原來該車在Viggo Tarasov之弟Abram Tarasov手上。John Wick把後者的手下殺死，最後向在辦公室的Abram Tarasov倒了兩杯酒，以表達和平，之後John Wick再次把所有武器重埋地下室。

然而一切都非常短暫。因為曾協助John Wick退休的意大利的犯罪集團高層Santino D'Antonio，拿著印有John Wick血指印的「契約」，要求John Wick復出，並替他殺死其姊，好讓他能成為犯罪集團首領。但John Wick一口拒絕，而不甘被拒絕的Santino D'Antonio，把John Wick的房屋炸毀，John Wick與Helen的最後合照都被焚毀。

John Wick與沒有名字的愛犬亡命天涯。（《殺神John Wick2》劇照）

《殺神John Wick 3》劇情承接《殺神John Wick 2》

在《殺神John Wick》結尾時獲得、沒有名字的小狗在《殺神John Wick 2》初段遭Santino D'Antonio炸屋時仍然倖存。於是John Wick帶著小狗逃到Continental Hotel，與Continental Hotel經理Winston會面。而Winston得知事件後都好言相勸，提醒John Wick有兩個不可破壞的規則。雖然John Wick成功完成任務，並解除「契約」。然而，在《殺神John Wick 2》結尾，影迷當時見到他打破規矩，在Continental Hotel殺死了Santino D'Antonio。於是，Continental Hotel經理Winston被迫下達驅逐令（Excommunicado），並限他一小時內離開。在《殺神John Wick 2》的結尾，殺手陸續收到通緝令，而Winston在John Wick離開前，向他送了「契約」，以備將來使用。相信在第三集會大有用途。

荷爾芭莉的新角色Sofia相信會幫助John Wick逃避追捕。（《殺神John Wick 3》劇照）

其他《殺神John Wick》關鍵：「金幣」、紐約地下黑幫、新角色Sofia及組織「The High Table」The Adjudicator及The Director

由於法定貨幣的價值會波動，所以殺手社區不會使用它；相反，殺手付錢的方式是用特製的金幣，但是影迷卻不知道「金幣」的確實價值。今集仍然有在《殺神John Wick2》借出一把7發手槍給John Wick的紐約地下黑幫首領The Bowler King。除此之外，今集新增了多名新角色，當中由荷爾芭莉飾演的Sofia，據了解是John Wick好友兼摩洛哥Continental Hotel的經理。而由於John Wick在《殺神John Wick2》破壞了組織的規定，於是高層指派出The Adjudicator來解決此事。而由Anjelica Huston飾演的The Director在John Wick被逐後都偷偷協助他逃亡。