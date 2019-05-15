【殺神John Wick 3】爛番茄98%好評　奇洛李維斯打造嶄新暴力美學

由荷李活性格男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）領銜主演的動作片《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 – Parabellum），在正式上映前就已成為系列三部曲中，評價最高的一部。隨着本片媒體評價正式解禁，《殺神John Wick 3》在爛番茄網站上已拿下高達接近滿分的98%極高評價。

爛番茄網站上的評價。（截圖）

《殺神John Wick 3》將成系列最佳

如果《殺神John Wick 3》的評分今後仍能維持98%的高標準，那本片將會成為三部曲中評價最高的一部。

首集《殺神John Wick》電影於2014年上映，最終在爛番茄網站上拿下了87%的好評度，而2017年的續集則拿下了超越首集的89%，而系列兩部作品目前在爛番茄網站的觀眾評分（Audience Score）則分別為80%以及85%。

首集《殺神John Wick》於爛番茄網站的觀眾評分中獲得80%。（截圖）

而該網站上，關於本片的已公開40個媒體評價中，只有一個負評──這個評價是來自Variety網站的Andrew Barker。他表示本片有太多令人麻木的暴力表現，並將電影形容為：

一場純粹令人審美麻木的儀式！ Andrew Barker

不過在其他39篇好評中，影評人大多都讚賞本片火熱的特技場面，甚至將這些場面形容為系列史上最佳。

藝術品層級的動作電影，第4集推出有望？

《Entertainment Weekly》影評人Chris Nashawaty則認為與近年其他動作電影相比之下，《殺神John Wick 3》絕對是個「崇高的藝術品」。

雖然我對於《殺神John Wick 3》的印象依然是一部華麗細膩、肆無忌憚又暴力的動作電影，但與其他風格類似的電影相比，《殺神John Wick 3》絕對是個崇高的藝術品。 Chris Nashawaty

《殺神John Wick 3》無論打戲抑或文戲都既華麗又細膩。（劇照）

其中的某些評價，似乎更預告了第4集推出有望。正如同系列導演：Chad Stahelski早先曾提過，只要第3集票房達到預期，那麼繼續推出續集也是勢在必行。

我非常喜歡拍攝這些電影，因為它們並沒有限制， Chad Stahelski

Chad Stahelski表示：「我們創造屬於自己的神話，背後也有一間支持着我們的片商，當我們做出一些怪異的決定時，他們也不會插手干涉。如果觀眾都來觀賞這部電影並讓我們賺了很多錢，那片商也會主動來找我們。奇洛李維斯和我有着好幾天都說不完的點子，我接下來的導演生涯可能都會獻給這個系列了。如果觀眾喜歡，而且想要更多的話，我能想出更多極端的方法來度過這個生涯……但你也知道的，我們屬於娛樂產業，一切都由取決於觀眾。」

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