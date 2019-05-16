【殺神John Wick 3】片場遭千隻貓攻陷　導演：變咗貓狗人混戰！

「John Wick」在《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 – Parabellum）裏因為頭上高達1400萬美元的賞金被迫開始亡命生涯，而這使得他必須求助老朋友蘇菲亞（Sofia）和她的兩隻瑪蓮萊犬。大家都知道狗狗在《殺神John Wick》系列裏佔有相當重要的地位，但麻煩的事來了！其實電影拍攝地點摩洛哥索維拉（Essaouira）並不是一個狗狗友善地區，甚至拍攝過程內，更闖入了上千隻野貓攻佔……

拍攝《殺神John Wick 3》過程中，片場竟被上千隻野貓攻佔。（劇照）

《殺神John Wick 3》一開拍上千隻貓湧出

大家都知道惹龍惹鳳，就是不要惹到貓貓，特別是摩洛哥的野貓似乎更加無法無天，或許貓咪們終於受夠《殺神John Wick》系列對狗狗的強烈關注，決定開始起身抗議，或是很簡單的，我就是看人類不爽，想任性的大搞破壞也有可能。

或許本來就有點天不怕地不怕，但摩洛哥的野貓似乎比一般野貓更加無法無天。或許牠們只是希望《殺神John Wick》系列在兩集圍繞在狗狗身上之後也該稍微關心一下貓咪了吧，也有可能只是存心想要搞破壞而已。導演Chad Stahelski對這個狀況發表了聲明：「摩洛哥街頭比起狗看來更愛貓。因為我們冬天勘查場地的時候，還沒有看到如此多野貓，只認為這裏頂多小貓兩三隻。但當我們正式開拍時，竟然真的出現上千隻野貓，並盤據整個街道，一副天不怕地不怕的樣子。」

刺激動作場面差點毀在「貓」手上

因此這些野貓竟然成為了電影拍攝其中之一的難題，更導致《殺神John Wick 3》拍攝的延後，或許你會認為聽起來有點誇張？但一點也不，畢竟狗喜歡追貓是天性，尤其是瑪蓮萊犬。Chad Stahelski解釋道：「你知道瑪蓮萊犬最喜歡追甚麼嗎？就是天殺的野貓！當奇洛李維斯（Keanu Reeves）和荷爾芭莉（Halle Berry）在片場裏大開殺戒時，旁邊還會有一位要讓狗狗攻擊的特技演員，你當然很希望那隻狗可以知道自己拍攝時甚麼該咬以及不該咬，只要乖乖的瞄準目標，對吧？結果這時候突然10隻貓咪像沒事般的走過去，然後我的反應是：『喔天啊！天啊！』並大聲叫做：『那隻狗在看哪裏？我的天啊！牠又要亂咬了！』」

除了奇洛李維斯和荷爾芭莉，兩隻瑪蓮萊犬亦是《殺神John Wick 3》的亮點。（劇照）

「我被這個貓狗人三方大戰的混亂場面搞得非常頭痛，連片商關切時也問了我們為甚麼會進度落後，而我則回答因為要處理狗狗的問題。畢竟我無法直接跟狗狗溝通，如果可以的話早就發財了！總之，過程其實還蠻有趣的。」

《殺神John Wick》宇宙成形？導演表示只要觀眾喜歡

今年4月《殺神John Wick 3》在「CinemaCon」公開的片段，讓觀眾驚呼兩隻狗狗真的搶了奇洛李維斯的風采，目前社群媒體的評價也獲得一致好評，不少外媒評論「殺手狗狗」表現極為驚艷，而經歷了摩洛哥的貓貓大亂以後，未來系列作搞不好有機會讓貓咪參演也不一定，而電影即將上映，相信有狗、有槍、有奇洛李維斯，票房怎麼樣都會很亮眼，而導演跟奇洛李維斯也都雙雙承諾，只要粉絲想看，就會努力拍下去，粉絲們就儘管期待吧！

《殺神John Wick 3》於5月16日上映，點圖看更多精彩劇照▼

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