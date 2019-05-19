阿諾舒華辛力加遭陌生男起飛腳　硬食後談定回應：唔覺俾人踢

荷里活動作巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）已年屆71歲，老當益壯的他多年來保持Fit爆狀態，就算被突襲都能從容應對。 事源上周末阿諾在南非出席體育活動時，突然遭一名黑人男子起飛腳大力踢向其背部，身高6呎2吋、滿身肌肉的他，硬食這一記大力金剛腿，仍能保持平衡及冷靜，事後仲霸氣地回應：「睇片先知俾人踢！」

事發前，阿諾正在興高采烈地做直擋。（YouTube影片截圖）

就片段所見，事發時阿諾正拿著手機做直播，完全沒為意身後有一黑人男子衝上前，以雙腳出盡力踢向其背部，不過食慣夜粥的他，未有被對方踢跌，只向前踏了數步便取回平衡，而身旁的工作人員立即將該名男子制伏，而阿諾就返回座位，繼續與粉絲互動，離開時更面帶笑容，似是什麼事都沒有發生。

逐格睇阿諾被踢中過程

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阿諾受襲後無損心情，繼續與粉絲談笑風生，睇佢一對胸肌就知撐得住啦！（YouTube影片截圖）。

事後，阿諾在社交網站分享被踢中時的片段，並留言謂當時以為現場太逼有人推撞，看過片段才知道被人起飛腳，仲話：「好在冇俾呢個傻佬影響我做Snapchat直播。」之後阿諾再留言，呼籲大家將焦點放在出席活動的2.4萬名運動員身上，不要讓有心博出名的人得逞，言下之意指施襲者只為了出位。

另一個角度睇阿諾被踢

阿諾霸氣回應。（網站截圖）

而活動大會之後亦發出聲名，指施襲者是慣犯，已被警方列入黑名單，而阿諾將不會對他採取任何法律行動，並照原訂行程繼續出席活動。