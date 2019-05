傳羅拔柏迪臣將接演新版《蝙蝠俠》　成史上最年輕Bruce Wayne

DC英雄電影《蝙蝠俠》(The Batman)將會推出獨立版,但上一代蝙蝠俠賓艾佛力(Ben Affleck)早在1月底已經確定辭演,大家都好期待會由誰接任。據外國傳媒《Variety》報道,新任蝙蝠俠將會由《暮光之城》(Twilight)男主角羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)出演,如果屬實,他將成為史上最年輕的蝙蝠俠人選。

賓艾佛力(Ben Affleck)是上一任蝙蝠俠,但他早前已承認將卸任。(《正義聯盟》劇照)

Ben Affleck早前親口承認「I’m not Batman」,間接證實已卸任Batman一角,而新版《Batman》將會由《猿人爭霸戰》(Planet of the Apes)的導演Matt Reeves執導,雖然官方仍未發表有關聲明,但據《Variety》指Robert Pattinson是首選。現年32歲的Robert Pattinson憑《暮光之城》(Twilight)中Edward一角紅遍全球,成為萬千少女的偶像。近年他積極轉型接拍多部藝術片,如果確認接演新戲,相信一班粉絲可以見到他的另一面。

據《Variety》報道,新任蝙蝠俠將會由《暮光之城》(Twilight)男主角羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)出演。(IG/@official_robertpattinson)

點擊下圖重溫《暮光之城》靚相:

此外,另有傳媒報道在《變種特攻》(X-Men)系列電影飾演Beast的尼古拉斯侯特(Nicholas Hoult)是另一位人選,但目前仍然是Robert Pattinson的呼聲最高,不過無論是他們之中哪一位成為第6任蝙蝠俠,都會是史上最年輕的一任。電影預計在今年年尾或明年初開拍,暫定於2021年年中上映。

有報道指尼古拉斯侯特(Nicholas Hoult)是另一位人選。(IG/@nicholashoult)

他曾在《變種特攻》(X-Men)系列電影中飾演Beast。(IG/@nicholashoult)

點擊下圖重溫賓艾佛力扮演蝙蝠俠劇照: