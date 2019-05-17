傳羅拔柏迪臣將接演新版《蝙蝠俠》　成史上最年輕Bruce Wayne

DC英雄電影《蝙蝠俠》（The Batman）將會推出獨立版，但上一代蝙蝠俠賓艾佛力（Ben Affleck）早在1月底已經確定辭演，大家都好期待會由誰接任。據外國傳媒《Variety》報道，新任蝙蝠俠將會由《暮光之城》（Twilight）男主角羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）出演，如果屬實，他將成為史上最年輕的蝙蝠俠人選。

賓艾佛力（Ben Affleck）是上一任蝙蝠俠，但他早前已承認將卸任。（《正義聯盟》劇照）

Ben Affleck早前親口承認「I’m not Batman」，間接證實已卸任Batman一角，而新版《Batman》將會由《猿人爭霸戰》（Planet of the Apes）的導演Matt Reeves執導，雖然官方仍未發表有關聲明，但據《Variety》指Robert Pattinson是首選。現年32歲的Robert Pattinson憑《暮光之城》（Twilight）中Edward一角紅遍全球，成為萬千少女的偶像。近年他積極轉型接拍多部藝術片，如果確認接演新戲，相信一班粉絲可以見到他的另一面。

據《Variety》報道，新任蝙蝠俠將會由《暮光之城》（Twilight）男主角羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）出演。（IG/@official_robertpattinson）

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此外，另有傳媒報道在《變種特攻》（X-Men）系列電影飾演Beast的尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）是另一位人選，但目前仍然是Robert Pattinson的呼聲最高，不過無論是他們之中哪一位成為第6任蝙蝠俠，都會是史上最年輕的一任。電影預計在今年年尾或明年初開拍，暫定於2021年年中上映。

有報道指尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）是另一位人選。（IG/@nicholashoult）

他曾在《變種特攻》（X-Men）系列電影中飾演Beast。（IG/@nicholashoult）

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