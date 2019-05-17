【殺神John Wick 3】集奇洛李維斯經典　同《Matrix》有密切關係

由荷里活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）領銜主演的動作電影《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 - Parabellum，台譯：《捍衛任務3：全面開戰》）經已上映，不少粉絲已經急不及待入場睇戲兼在網上討論劇情。 在此先提提未睇戲的影迷，想睇《殺神John Wick 3》的話，入場之前一定要溫書睇返前兩集先得，因為3套戲的時間線是完全緊接㗎！

有影迷指今集明顯睇得出奇洛李維斯老了，動作又慢左，不過第2集結尾時，其實他已經有傷在身，而第3集又是緊接着第2集開始，所以他動作慢了其實都符合劇情。（《殺神John Wick 3》劇照）

今集《殺神John Wick 3》再有突破，拍出很多令人讚嘆的畫面，用了不同的道具如：馬、狗、書、飛刀甚至乎飛斧頭，拍出一幕幕令人意料之外的場面，甚至有影迷睇到「哇哇聲」！除了動作場面好睇之外，原來導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski）在戲中埋下了跟《廿二世紀殺人網絡》有關的場面，不知道影迷又有沒有發現到呢？

《殺神John Wick 3》預告中飛刀一幕已經好刺激。（影片截圖）

經典對白「Guns, lots of guns.」



今集《殺神John Wick 3》中，奇洛李維斯有一句台詞相信都會勾起大家回憶笑，在奇洛李維斯要跟高桌會的人正式開戰之前，酒店管理人溫斯頓問他需要甚麼，他：「Guns, lots of guns.」（槍，好多槍。）其實這句台詞他早在廿年前上映的《廿二世紀殺人網絡》中講過，更是奇洛李維斯飾演Neo的經典對白，而且兩個角色都是由奇洛李維斯演出，令粉絲們即時回憶湧現！

導演Chad Stahelski當年在《廿二世紀殺人網絡》中，正是擔任奇洛李維斯的特技替身。（影片截圖）

導演是奇洛李維斯粉絲？

另外其實在《殺神John Wick 3》中，有很多演員都有在《廿二世紀殺人網絡》中出現，當中包括奇洛李維斯、紐約丐幫話事人羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）、扮演醫生的美國韓裔演員金德文（Randall Duk Kim），就連導演Chad Stahelski當年都有份擔任動作武術指導，更做埋奇洛李維斯的特技替身，兩人當時更有留下合照，而到了廿年後的今日兩人仍有共同合作！

究竟左邊係導演Chad Stahelski定係奇洛李維斯？（劇照）

戲中John Wick常用的魯格手槍（Parabellum）。（網上圖片）

戲名副題「Parabellum」好有意思

而今次《殺神John Wick 3》的英文戲名中《John Wick: Chapter 3 – Parabellum》設有副題「Parabellum」，當中包含兩個含義，一：9mm的魯格手槍（Parabellum-Pistole），是John Wick在戲中經常用來對付敵人的手槍；二：對應戲中溫斯頓一句對白「如果你想要和平，就要隨時做好打仗的準備」，這正是節錄著名4世紀羅馬軍事家韋格蒂烏斯（Vegetius）的名言「Si vis pacem, para bellum」。

韓版海報都特意寫上「如果你想要和平，就要隨時做好打仗的準備」這句名言。（《殺神John Wick 3》韓版海報）

《魔間行者》都關事？

最後在今集《殺神John Wick 3》的結局，奇洛李維斯受重傷趴在羅蘭士費斯賓的面前，因為羅蘭士費斯賓的揶揄，令他忍不住對大舉中指。原來這一幕跟奇洛李維斯主演的《魔間行者》有關，當時他被人打低後同樣舉起中指，或許導演加入此戲同樣是向《魔間行者》致敬，看來導演真的是奇洛李維斯的大粉絲，非常用心將他過往的作品細節呈現在《殺神John Wick 3》中。

當時在《魔間行者》中，奇洛李維斯被人打低就舉中指。（《魔間行者》劇照）

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《廿二世紀殺人網絡》「Guns, lots of guns.」

《殺神John Wick 3》預告