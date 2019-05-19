目前《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 - Parabellum，台譯：《捍衛任務3：全面開戰》）正在上映中，荷里活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）亦不忙為戲跑宣傳，而且很多人都非常關心究竟有沒有續集《殺神John Wick 4》呢？

奇洛李維斯講到自己踢人下體時都有些尷尬。（影片截圖《The Ellen Show》）

昨日（17日）奇洛李維斯登上外國名嘴Ellen DeGeneres的節目《The Ellen Show》，其中他講到今集《殺神John Wick 3》近85至90%的動作場面都他本人親身上陣，Ellen問到：「你用槍打爆人個頭幾多次？」奇洛李維斯略帶尷尬笑着回應：「在第3集中，我無打爆不過我踢了某人的下體。」Ellen即時追問：「不是你想的？」奇洛李維斯馬上回應：「不是！我跟非常專業、傑出且很有才能的人，我們都有互相照顧，同時我們也很喜歡激烈的動作，這就好像在跳舞、透過視覺、編舞和綵排來製造出John Wick。」

珊迪娜布洛和奇洛李維斯分別自爆當年都有喜歡過對方。（影片截圖《The Ellen Show》）

除了提到拍攝《殺神John Wick 3》外，更有大講他當年拍《生死時速》的感情事！Ellen播出去年12月珊迪娜布洛（Sandra Bullock）受訪片段，大讚奇洛李維斯靚仔又好Sweet，當時真係好鍾意佢，不過笑言他應該對自己沒有意思，兩人亦從未去過約會。珊迪娜布洛更大爆當年奇洛李維斯的暖男行為，在拍攝《生死時速》時，因為條裙成日都會飛起，於是跟他說無論拍攝如何都要確保條裙不會飛起，隨後整場動作戲都落力保住條裙，奇洛李維斯份人真係又細心又暖男啊！

Ellen問奇洛李維斯有沒有在拍戲時跟對手發生很浪漫的事？奇洛李維斯支支吾吾，令Ellen一針見血指「聽起來像是有啊。」（影片截圖《The Ellen Show》）

而當奇洛李維斯睇完珊迪娜布洛的訪問片段後都忍不住甜笑，當Ellen問他知不知道她很喜歡自己，奇洛李維斯表示毫不知情，隨即自爆其實自己當年都有暗戀過對方。Ellen表示不相信雙方都有意思卻因為害怕而令兩人錯失大好姻緣，而奇洛李維斯略帶尷尬笑說：「我們在工作啊。」Ellen整蠱他對着空氣說：「珊迪娜布洛出來吧！不過你現在已經沒機會了。」令奇洛李維斯二度回頭確認她是否真的來到現場，反應勁可愛，毫無殺神感覺！

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