【復仇者聯盟4】北美票房超越阿凡達　官方發放新一輯高清圖

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映近一個月，挑戰史上最高票房的目標又更進一步，昨日其北美票房已突破7億7080萬美元（約60億1224萬港元），超越《阿凡達》（Avatar）的紀錄，成為本土票房史上第二高。

而全球總票房方面，《復仇者4》與《阿凡達》的差距亦收窄至1億7320萬美元（約13.5億港元），當年後者上映238日才錄得此成績，相信《復仇者4》絕對有可能再創新高。

各演員亦繼續發功谷票房，昨晚「變形俠醫」Mark Ruffalo上載「雷神」基斯咸士禾夫在片場的昏睡照，有網人民笑指為何肥Thor不是握著啤酒樽。（Mark Ruffalo Instagram）

而Marvel Studios近日就頻頻派福利益影迷，昨日在Twitter再分享新一批《復仇者4》的高清圖，當中包括結尾大戰時的英雄列陣，以及女英雄集結的場面，睇完相會唔會令你想入場睇多次呢？

必睇高清圖

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合照欠黑寡婦及女武神，惹影迷不高興。（Marvel Studios Twitter）

此外，Marvel Studios亦發放一眾女英雄與導演及工作人員的合照，不過就惹來大批影迷不滿，事關這張照片加上之前其他全女班的合照中，都冇「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）出現，雖然她在戲中因犧牲自己換取靈魂寶石，而沒有參與終極大戰，但講到女英雄，又豈可沒有這位元祖角色份？有網民就幫手Key返黑寡婦落去，仲有同樣冇份影合照的「女武神」Tessa Thompson及Cobie Smulders飾演的Agent Hill。