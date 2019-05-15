【復仇者聯盟4】狂迷花7年時間變紅骷髏　「從小就很仰慕他！」

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）熱潮席捲全球，不少影迷都喜歡扮演Marvel超級英雄角色；然而遠在委內瑞拉，有一名男子透過整形手術，把自己的樣貌變成跟美國隊長的死敵紅骷髏一樣。 至於為何他千挑萬選，最終揀選成為紅骷髏。據了解，從小已經是漫畫迷的他，特別鐘情紅骷髏，所以他希望透過手術能變成跟偶像一模一樣，原來一切都是出自一份真愛。

紅骷髏在《美國隊長：復仇者先鋒》出現後，相隔7年後再在《復仇者聯盟3：無限之戰》登場。（《復仇者聯盟3》劇照）

這位紅骷髏狂迷是現年40歲、來自委內瑞拉的Henry Rodriguez。據英國《每日郵報》（Daily Mail）指出，他在30歲時立定決心要變成紅骷髏，最終他花了7年時間，約30,000英鎊（約30.5萬港元），完成一系列的整形手術，當中包括削鼻、紋眼球、前額植入矽膠、剪開舌頭及面部染紅等手術。

Hugo Weaving在《美國隊長：復仇者先鋒》飾演紅骷髏。（《美國隊長：復仇者先鋒》劇照）

紅骷髏首次出現在Marvel電影宇宙是2011年上映的《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America: The First Avenger），當時由Hugo Weaving飾演。相隔7年後，紅骷髏換上Ross Marquand飾演，影迷在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）再見到他，當時他在Vormir星球，負責為尋找靈魂寶石的人指引路線。而今年的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）都見到紅骷髏的蹤影。

在《復仇者聯盟3》及《復仇者聯盟4》時，紅骷髏變成由Ross Marquand飾演。（劇照）

狂迷Henry Rodriguez 花30,000英鎊變兒時偶像紅骷髏

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Henry Rodriguez在2016年接受訪問時指出，他第一個手術是一項名為「inkeyeball」的紋眼球手術，之後在他的面部植入兩矽膠，這手術合共花了兩年時間：「先在前額植入矽膠、再在眉毛及臉頰植入矽膠。」然後把鼻子前端位置削去，再改變耳朵的形狀，最後把舌頭剪開，最終他花了合共130小時完成一系列手術，成為他夢寐以求的紅骷髏。

Henry Rodriguez未變身成為紅骷髏前都有不俗的樣貌。（therealredskull IG 圖片）

Henry Rodriguez：「從小就很仰慕紅骷髏！」

Henry Rodriguez續表示，他自小已經喜歡與眾不同，而且他是一個漫畫迷，並特別鐘情Marvel宇宙。他續指出自小便被紅骷髏的獨特外貌所吸引：「我總是被他獨特的輪廓，外向及獨一無二的個性所吸引。」於是，他在30歲時便展開成為紅骷髏這大計，並在37歲完成這個壯舉。「我想把自己變成這個令人驚艷的漫畫角色，這角色是我從小就很仰慕。」Henry Rodriguez指出。他坦言紅骷髏跟他本人的性格及態度有相似的地方。最後，他笑稱兩人唯一不同的地方是，紅骷髏擁有納粹意識形態，但他本人卻沒有。

Henry Rodriguez花了7年時間讓自己變成紅骷髏。（therealredskull IG 圖片）

雖然不少人認為Henry Rodriguez非常瘋狂，但他指出他其實來自一個非常傳統的家庭：「我想特別強調，我是來自一個非常謙虛及傳統的家庭。」他當時還提到要家人接受他這種生活方式確實不易，即使如此，但他仍然深愛他們，視他們為他的家人，據了解他已婚，並領養了一名男孩：「我的兒子Aarón Rodrigo三歲了，如果他接受並愛我，我不關心其他人說什麼。對我來說，最重要的是快樂並接受自己，我們將永遠受到批評。」