【復仇者聯盟4】黑寡婦本孖鷹眼Vormir戰魁隆　拍咗最後都要抽走

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）自上月24日上映以來，一直成為影迷茶餘飯後的話題。影迷除了關心復仇者的命運外，同時亦希望了解更多關於宇宙霸主魁隆的事跡。隨著導演羅素兄弟（Russo Brothers）宣布劇透令解封，他們跟不同幕後團隊近期不時四出解密，而今次終於輪到魁隆。

注意！！！下文含劇透！！！

黑寡婦及鷹眼一齊出發去時間旅行。（《復仇者聯盟4》劇照）

黑寡婦是不少影迷最愛的MCU角色。（《復仇者聯盟4》預告擷圖）

2014年魁隆大軍如何壓境？

當時不少影迷見到2014年版魁隆成功召喚其軍團，然而他卻沒有擁有任何無限聖石，那麼究竟他是如何做到呢？如今導演羅素兄弟終於解釋箇中奧妙。導演之一Joe Russo在接受內地傳媒《QQ》時指出，這問題其實不算棘手，他指出：「在魁隆的軍團裏，有一個名叫烏木喉（Ebony Maw）的手下，他是一個很厲害的巫師。魁隆本身也非等閒之輩，他非常厲害，所以兩人聯手，就可以輕易製造出大量「彭氏粒子」（Pym Particles）。」

究竟2014年魁隆如何召喚其軍團？導演終於有所解釋。（《復仇者聯盟4》劇照）

或者有影迷會問，誰是烏木喉？他就是在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）時，控制了奇異博士的闇黑號令成員之一。他善於計謀、能透過念力控制他人。在《復仇者聯盟4》終後一戰時，曾牽制住手持無限手套的黑豹。

同時亦有影迷提出，由於2014年被的涅布拉（Nebula）偷走了2023年版涅布拉的時間旅行裝置，這可使魁隆及其大軍大規模複製這裝置，所以足以支援整隊邪惡軍團殺至2023年的地球。未知導演這解釋，影迷又接受嗎？

烏木喉在《復仇者聯盟3》時曾控制了奇異博士。（《復仇者聯盟3》劇照）

魁隆原本同黑寡婦、鷹眼在Vormir上決戰

另外，《復仇者聯盟4》剪接師Matthew Schmidt近日接受外國傳媒《Business Insider》訪問時，竟爆出驚人內幕消息，原來劇本原本有一幕是講述黑寡婦及魁隆在Vormir星球戰鬥的場面，然後她才犧牲自己，為復仇者奪得靈魂寶石。他續指出導演羅素兄弟已經拍攝了這場景，可是最後卻改變主意，在正片刪走。「這寫在劇本上，而且這幕拍攝得非常好。」Matthew Schmidt說。他續解釋這一幕：「魁隆和他的軍團出現在Vormir，並與黑寡婦及鷹眼發生一場小戰爭。而黑寡婦在與魁隆戰爭時，決定犧牲自己換取靈魂寶石，當時鷹眼試圖抵抗魁隆他們的攻擊，同時需要阻止黑寡婦犧牲。」

鷹眼原本可以同黑寡婦一齊在Vormir星球上對抗魁隆。（《復仇者聯盟4》劇照）

其實這幕在試片時都獲得正面評價，所以導演羅素兄弟從沒想過把這幕剪走。然而最後兩人意識到這幕可以不用戰鬥，而是集中探討黑寡婦及鷹眼兩人，爭論究竟是誰人犧牲。「黑寡婦及鷹眼的關係變得更親密，這最終版本完全適合…我們只是提出了一個更好的想法，讓觀眾更了解黑寡婦。」Matthew Schmidt說。如今影迷得知這幕後，都希望一睹黑寡婦及鷹眼如何與魁隆及其軍隊作戰。