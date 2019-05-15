【復仇者聯盟4】黑寡婦原定今集出場有窩心安排　網民：好感人

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映前後都在全球掀起熱潮，電影的劇情﹑角色發展都成為大家茶餘飯後的話題。 當中有不少情節，角色的犧牲等都令影迷非常傷心。近日，導演羅素兄弟就指出，原本「黑寡婦」的故事設定，跟現在令人心碎的版本有着很大差別，她的故事本來似乎來得更窩心，導演兩兄弟更為此吵過一場。 （含劇透，請斟酌閱讀！）

「黑寡婦」在《復仇者聯盟4：終局之戰》的命運令不少影迷很傷心。（劇照）

不少影迷在看過《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，都為「黑寡婦」的犧牲，感到非常傷感，更有人為她抱不平，覺得為何故事結尾只有羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演的「鐵甲奇俠」有葬禮，但「黑寡婦」卻沒有。雖然有指「黑寡婦」在戲中是孤兒，因為沒有家人，所以才無安排葬禮。但有粉絲仍然不滿，直指「鐵甲奇俠」的葬禮，主要也只是有一班超級英雄參與，覺得這原因不成理由，可見大家為「黑寡婦」的離開，感到很痛心。

羅素兄弟為了「黑寡婦」的故事設定，曾經吵過一場。（GettyImages）

羅素兄弟曾經為「黑寡婦」爭吵

近日，導演羅素兄弟在接受外國傳媒訪問時就自爆，原來他們對「黑寡婦」這角色的發展上，存在很大爭議。Anthony Russo表示，在討論這角色時，最深刻的就是為此事而爭吵。電影前半段都在描述《復仇者聯盟3：無限之戰》後，一班超級英雄如何面對自己的手足化為灰燼，以及全球一半人口的犧牲。而羅素兄弟就指出，原本的設定是「黑寡婦」會擔當着照顧孤兒的責任。這個說法其實也相當合理，因為「黑寡婦」原本就是孤兒，她不知道自己的父母是誰，應該會對全球孤兒問題特別關注。

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「黑寡婦」本來係會專注照顧孤兒

羅素兄弟更提到，經歷過魁隆彈指一役後，至少有四分之一的小孩可能都失去了父母，「這個數字很驚人，全球將會有大量弧兒」。所以，他們一開始是想講述「黑寡婦」會專注於帶領一個關注孤兒的組織，「早期劇本發展時，是講黑寡婦帶領華盛頓非牟利組織，照顧這些孤兒。」這個正正就是她在「無限之戰」後那五年的人生，講述「黑寡婦」幾乎找到了一份新工作，試圖照顧被遺下的孩子。

原來「黑寡婦」本身的故事設定，跟現在的版本，相差很大。（劇照）

但結果可能是為了強調「黑寡婦」與復仇者聯盟之間的感情，她就被描述成「復仇者」中擔起大旗的一位，留下來繼續為復仇者聯盟奮鬥和準備，負起在地球和太空之間協調的責任。故事最後更著墨於她對「復仇者」這班家人所做的貢獻，這點或許就會比較符合結局，「黑寡婦」會不惜一切代價而犧牲的劇情吧！

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