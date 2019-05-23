【復仇者聯盟4】解構終極大戰（下）　10大女英雄團戰背後有洋蔥

Marvel電影10年的最後註腳，當然要用一場終極大戰（final battle）來了斷恩仇，《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）最困難的這場戲，得要千方百計敲定所有大牌演員的檔期，還得跋山涉水地讓他們準時到達片場。要搞定這些雜事已經比收集6顆無限寶石還困難──它們只有6顆！──但是最終的成品，相信每位看過《復仇者聯盟4：終局之戰》的觀眾，都能得到極大的滿足……而身為女性觀眾的妳，喜歡裏面的這一幕嗎？

於《復仇者聯盟3》化灰的英雄翻生再戰魁隆。（劇照）

請注意！以下將有《復仇者聯盟3：無限之戰》與《復仇者聯盟4：終局之戰》劇透！

Marvel隊長與緋紅女巫：Marvel女力至上代表

很多觀眾不喜歡Marvel隊長（Captain Marvel），這是事實，你可以回頭看看《Marvel隊長》上映前的Twitter留言。沒錯，他們在看到她的電影之前就已經不喜歡她了──他們對Marvel Studios宣傳Marvel隊長是「Marvel最強」、「打倒魁隆的希望」而感到憤怒。《Marvel隊長》可能是Marvel電影宇宙最受爭議的電影，在於從電影公司，乃至於主演貝兒娜森（Brie Larson），從宣傳到電影劇情，全專心在塑造女性強而有力的形象，這部電影裏的所有女性角色，都有自己專注的目標，並且為達成目標不惜一切犧牲。這自然讓習慣男性主導動作電影的觀眾非常不習慣，甚至覺得不倫不類。

Marvel隊長單挑魁隆一幕非常有型。（劇照）

Marvel的確是女力至上的漫畫世界，最簡單的理由，在於Marvel漫畫裏力量最強的角色很多都是女性。在某些觀眾不滿Marvel隊長超越鐵甲奇俠（Ironman）或是雷神（Thor）成為Marvel最強之前，他們應該先質疑，緋紅女巫（Scarlet Witch）這位可能才是世界最強的漫畫角色竟然被放進電影裏。Marvel電影事實上已經大幅削弱了女巫的能力，她能改變現實的能力，讓她在《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）裏的大顯身手比起來只是小菜一碟──而且電影裏看起來更只像是念力而已。

大家還記得緋紅女巫有控制別人的超能力嗎？（劇照）

不過話說回來，在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）裏，電影也還給Wanda一點面子：她是有能力與魁隆一對一單挑的。問題是，當她能讓魁隆停下腳步全力應付時，那些該死的男生們為甚麼不趕快上來背刺奶昔大哥！在《復仇者聯盟4：終局之戰》裏，美國隊長（Captain America）的百勝圓盾被魁隆砍得零零落落，但緋紅女巫的能力強大到能折斷這片堅硬刀刃、還能撕裂魁隆的盔甲，逼得他呼叫空襲來圍魏救趙。

相比起寒冬戰士、飛隼等，緋紅女巫於《復仇者聯盟3》的戲份並不算少。（劇照）

女力集結！復仇者女英雄們站出來！

我們不能說Marvel電影是真的精彩的女權電影，但它至少呈現了大型商業電影對女性的一點尊重，輕微地提醒觀眾，女性角色可以不是動作電影裏的尖叫哭泣花瓶。而這幕被製片團隊稱為「Women of Marvel」的片段，是觀眾能在《復仇者聯盟4：終局之戰》裏感受女力無窮最強烈的一幕。

突然間，男人們都不知道去哪了，而Marvel隊長需要支援。這時，舒莉（Shuri）走在最前頭、黃蜂女（Wasp）倏地現身、在她們身後的是螳螂女（Mantis）、穿上「救援者」（RESCUE）盔甲的小辣椒（Pepper）與抱着無限手套的Marvel隊長同行、後頭還有緋紅女巫與騎在飛馬上的女武神（Valkyrie）、奧歌耶（Okoye）從旁走來……鏡頭一路往右，嘉魔娜（Gamora）與獵布拉（Nebula）姊妹左右會合。

為了拍出「全女打」一幕，其他男成員只好突然「被消失」。（劇照）

想想這群女人們能做到甚麼，她們有全Marvel電影宇宙裏最聰明的頭腦、最強大的武力、最致命的刺客、最意想不到的催眠師……還有，是的，仔細想想吧，黃蜂女可以縮得很小。

更難得的是，這10位女英雄全員到齊──我說的是演員本人到齊。她們是真的肩並肩一起在片場拍下了這段「Women of Marvel」片段。「Weta Digital」的視覺特效總監Matt Aitken表示：

這個片段拍得很美，它呈現眾人入場的方式也很美，這些演員那一天全員到齊，她們全能在現場一起演出這段戲真的是太美妙了，展現出真人演出的力量感。

「Women of Marvel」幕後亦集齊多位女英雄，包括Marvel隊長。（Marvel Studios）

當然，如果「她」也在，就真的完美了。

《復仇者聯盟4》中的「Women of Marvel」一幕獨缺黑寡婦。（劇照）

《復仇者聯盟4：終局之戰》最後一戰，場上反派到底有誰？

這場終極大戰人員眾多，麻煩的是認出到底有誰加入？當然這會是逼你再多花幾個3小時查證的誘因之一。不過話說回來，復仇者們還比較好認，但是魁隆的軍隊呢？你可能只看到黑壓壓的一片怪物衝過來，認不清楚誰是誰──而且你剛剛才被復仇者集結的熱血激出滿眼淚水看不清楚。事實上，這些妖魔鬼怪在劇本裏都有詳細設定，牠們包括了先前21部電影的各路妖魔們。

薩卡人，需要齒列矯正，不喜歡針頭與磁鐵。（劇照）

薩卡人可能是最難被認出的一群，這群不注意口腔衛生的外星人們，曾在《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）開場阻止星爵（Star-Lord）偷取靈球；先遣者（Outriders）們可能比較好認──火箭叫牠們「太空狗狗」──牠們在《復仇者聯盟3：無限之戰》的瓦干達圍城戰裏是攻擊主力。牠們較易辨認的原因來自牠們的6隻手臂，在《復仇者聯盟3：無限之戰》裏牠們大多是4隻手臂的型態，但在這次，「Weta Digital」們貼心地讓牠們武力全開，幾乎都是6手完成體的造型。

先遣者，很明顯不是貓奴。（劇照）

老面孔Chitauri也來了，這次除了我們熟悉的Chitauri魚型戰艦之外，還有所謂Chitauri人猿。電影裏可以看到Chitauri用鎖鏈鍊住牠們，而後將其釋放成為戰場上的噩夢──牠們拼命追擊可憐的鷹眼快遞。牠們並沒不像金剛那麼大，但也能造成巨大的破壞力。別忘了，「Weta Digital」是全世界最會製作數位猩猩的特效公司，《金剛》（King Kong）與《猿人爭霸戰》（Planet of the Apes）系列電影裏的人猿們都是由他們負責，這讓「Weta Digital」在設計Chitauri人猿時樂趣十足。

黑暗精靈。（劇照）

唯一缺席的壞蛋是《雷神奇俠2：黑暗世界》（Thor: The Dark World）的黑暗精靈，難道是因為《雷神奇俠2：黑暗世界》太討人厭了所以……其實並不是，這場終極之戰的劇本也經過無數次的修改。黑暗精靈有動機也有經驗──至少牠們也去過倫敦遊覽過──只是最終製片團隊並沒有付諸實行。

你可以從這張圖中看出哪些是動畫哪些是真人演員，我的疑問是為甚麼小螳螂要衝前頭……還有班尼迪甘巴貝治又被吊了……。（花絮）

終極之戰裏還有許許多多的有趣小細節，像是闇黑號令（Black order）的亡刃（Corvus Glaive）又死了一次──還是被奧歌耶一槍穿心；還有Marvel大前輩也前來支援（牠可是從一開始就被寫進劇本裏了），我們也無法確認全部的真相，只好……再來訂一次票？

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+ 53 + 52 + 51

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