【復仇者聯盟4】17位超英童顏照　鐵甲奇俠返老還童洛基似足少女

近日掀起一陣「童顏」熱潮，不少香港藝人都有玩埋一份，張繼聰昨晚（15日）在個人Instagram上傳一段影片，用童顏樣舉啞鈴，大眼又擺出搞怪樣，實在令人發笑，就連蔡卓妍都留言問︰「細細個做咩練到咁大隻喎！好唔協調」但其實除了香港藝人外「復仇者聯盟」都有「童顏」版㗎！

昨日（15日）Marvel方面公佈了不少新劇照以及幕後花絮圖。（Marvel圖片）

【復仇者聯盟4】幕後花絮曝光 睇住變形俠醫變大變細最好笑

雖然今次「復仇者聯盟」的一眾演員並沒有自拍再上傳BB樣到網上，但就由一眾想睇他們BB樣的影迷代勞，當中包括「美國隊長」、「鐵甲奇俠」、「雷神」、「黑寡婦」、「鷹眼」、「變形俠醫」、「蜘蛛俠」、「紅女巫」、「洛基」、「寒冬戰士」和「Marvel隊長」等等，不過本身就係小鮮肉的「蜘蛛仔」湯荷蘭（Tom Holland）用完Snapchat的濾鏡後，真係即時變返做BB仔添！

美國隊長雖然變成小朋友，但都遮掩不了他的正義之氣。（9gag圖片）

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