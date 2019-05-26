【去吧！女神兵團影評】青梅竹馬整定做兵？公式化的泰國愛情喜劇

近年泰國的電影發展十分迅速，種類繁多，不再局限於舊日的恐怖類型。近期的愛情與青春題材，水準不比其他亞洲地區出品的電影差，幾乎大部份的作品都是原創劇本，具有創意性，可觀性頗高。是日觀看這部由《音為愛》導演Chayanop Boonprakob執導的最新電影作品，貫徹泰國愛情電影的風格特色，以喜劇元素包裝的一部浪漫愛情電影。《去吧！女神兵團》泰式愛情喜劇的格局舖陳，十年友情與愛情的經歷，最後又能否終成眷屬？

《去》片故事講述阿柏與阿靜自中學開始就是一對要好的朋友，但是他們二人的感情卻一直沒有發展成情侶的關係。這十年來，縱使他們二人各自尋找不同的伴侶，都沒有破壞他們倆之間的感情，每當阿靜電話一到，阿柏就會出現。後來，阿靜認識了音樂人阿泰，她視阿泰為終身伴侶，這時阿柏漸漸產生醋意，他亦感覺到跟阿靜之間的關係開始起了變化，於是他做想盡辦法，要把阿靜追回來…

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這幾年泰國多了出產以愛情為題材的電影，難免會覺得跟日本與韓國等地的格調十分相近，同樣地找來年輕偶像演員演出，故事亦以青春愛情為主軸，感覺清新脫俗，加上創意性高，如《出貓特攻隊》、《來自日記的你》、《戀愛病發》與《一日情人》等作品，故事帶來不少的驚喜。

《去》片以圍繞着十年的人物之間感情作為故事主軸。從兩位於中學時期已是友好關係的主角，阿柏一直默默地喜歡阿靜，可是阿靜卻一直把阿柏視為好友，直到成長後的他仍一直成為阿靜背後的男人，直到最後阿靜才知道誰是她的「Mr. Right」。電影的故事可說是較為公式化，一般這類愛情故事的格局頗為俗套，但仍然會吸引不少年輕觀眾入場觀看，至少兩位主角已具有入場的號召力吧。

直到成長後的他仍一直成為阿靜背後的男人，直到最後阿靜才知道誰是她的「Mr. Right」。（《去吧！女神兵團》劇照）

電影以阿靜帶着阿柏跟蹤父親是否有外遇作開端。以這個故事段落開始是想帶出她對另一半的專一是十分重視和緊張，她不希望另一半對她不忠。然而身旁的阿柏就算有其他的女伴，心裡對她始終如一，但是她卻一直只視她如好友，就算知道阿柏愛自己，但阿靜也只把他當作朋友而已，這有點自相矛盾，然而阿靜對阿柏的「好朋友」關係，是永遠不會分開的。

然而阿靜對阿柏的「好朋友」關係，是永遠不會分開的。（《去吧！女神兵團》劇照）

整部作品以風趣生動的格調演繹，輕輕鬆鬆的故事舖陳，帶動男女主角之間的感情轉變，片中亦不乏一點的誇張表情與動作，為電影增添了不少的喜劇感。後段則漸漸收斂起來，節奏從漸快變成緩和，跟前段有著不同的處理形式和調子，亦交代出兩位主角對於感情與性格從年輕漸漸成熟的成長過程。

《去》片其中一個特色之處，就是電影除了泰國之外，更走到不同的亞洲地區勝地取景，當中包括馬來西亞的吉隆坡、緬甸的仰光、泰國的曼谷和喀比島、以及香港等地，為影片帶來一點的親切感。除此以外，片中的一首歌曲連貫着阿靜與阿泰之間的感情，這首歌曲由多位來自不同國家的女歌手合唱，融入不同的語言，顯出了這部電影突顯出的文化融合。

《去》片整體是一部看得很輕鬆愉快的愛情喜劇作品，電影以倒敘法的形式敘事，帶出了這段十年間愛情經歷的故事，描寫兩位主角對於感情的成長。縱使知道《去》片會是一部「Happy Ending」的電影（怎會不是呢？！），但是對於電影結尾的舖陳，難免有點戲劇性，但倒是覺得頗有趣味的，亦因為這段過程裡，令彼此會更珍惜對方，讓感情更為穩固。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】