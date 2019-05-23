【康城影展】44歲香港男神唔輸偶像男星　網友心心眼：帥到不行

電影界盛事《第72屆康城影展》仍持續進行中（14號至25號），在這段時間來自世界各地的不少明星會出席。除了女明星在紅地氈上非常吸眼球之外，事實上亦有不少男明星是非常突出，就好似荷里活兩大男神畢彼特（Brad Pitt）同里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）合體等，令閃光燈閃個不停。

然而在亞洲方面，中港台亦有不少偶像級男星獲邀出席，其中就有台灣代表明道﹑內地代表胡歌﹑朱一龍同香港代表吳彥祖。在這四位男神當中，44歲的吳彥祖簡直完勝一眾男星，皆因相隔15年再踏上康城紅地氈的他帥氣依舊，被網友讚為「最帥不過吳彥祖」，是男星中數一數二的行走荷爾蒙（意指：有魅力的真男人）代表，好難想像有另一人能贏他，可以話是另類的香港之光呀！

吳彥祖15年後再重踏紅地氈。（吳彥祖微博圖片）

原來唔講唔知44歲的吳彥祖，對上一次行康城紅地氈已是15年前了，今次他受品牌邀請出席非常開心，並在微博上上貼四張個人靚仔相：「我在戛納（康城）電影節走過紅地毯上一次已有15年了。這一次是《Rocketman》的電影首演，講述Elton John 的音樂精神。」今次，他選擇以黑白色為主題，內裡一件白色襯衫再搭配黑色鈄紋西裝外套，頸部再搭配一件黑色蝴蝶結，整體造形乾淨俐落，完整地突出他健身的好身材。另外，梳著旁分頭髮的他有別之前的向後梳髮型， 突出他帥氣的臉龐。網友們亦發現他髮量似乎多了，難怪看起來如此年輕。而他的一舉一動亦完美展示出其優雅氣質，絕對不會輸在場的任何一位小鮮肉。

網友們再見到這位男神重踏紅地氈都心心眼，一致大讚根本就是完美無死角男神，難有男星同他匹敵「顏值界人大代表」﹑「帥不多說」﹑「帥到不行」……認為「吳彥祖」這三個字已經是男性代表帥炸天的形容詞。

吳彥祖這一身造型被網友大讚。（吳彥祖微博圖片）

而近年頻頻踏上國際影壇的明道，今次同樣踏上《Rocketman》首映的紅地氈。39歲的他以全黑色西裝為主，連內裡的襯衫都是黑色，突顯了他挺拔的好身材，雖然盡顯紳士一面，但整體來講都是比吳彥祖遜色。而內地男神胡歌同朱一龍亦雙雙出席影壇，前者宣傳有份主演的電影《南方車站的聚會》，後者獲品牌邀請是第一次出席盛會，胡歌以一身黑色西裝上陣，在黑絲絨西裝領口上增加有特色的胸針，雖然有點綴亮點但西裝褲過重，令他整體感比例上差了一點。朱一龍就以黑色西裝上陣，而且在西裝外套的領口外圍上做了一些設計，梳著旁分頭紳士感十足，但始終身材不夠壯碩挺撥，比起其他幾位的確遜色。

胡歌﹑明道同朱一龍在今年紅地氈上非常亮眼。（視覺中國﹑明道微博圖片）

遂格睇四大男神紅地氈照片：