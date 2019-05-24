【阿拉丁】原著驚現殺人分屍淋滾油　茉莉公主竟然消失

改編自阿拉伯傳說《天方夜譚》（又稱《一千零一夜》）的故事《阿拉丁》（Aladdin）是迪士尼第31部動畫長片，相信這個故事大家都耳熟能詳，而真人版《阿拉丁》（昨日（23日）上映後，不少影迷都覺得好睇，歌又好聽，更將大部份劇情真實地還原出來，不過又有幾多人知道暗黑版的《阿拉丁》呢？

《阿拉丁》的劇情耳熟能詳，影迷們又知道它的原型故事嗎？（動畫版《阿拉丁》宣傳相片）

幾乎每個童話故事都有它的黑暗版本，《阿拉丁》亦無例外。據知，阿拉丁的父親卡辛為人貪婪，得知弟弟阿里巴巴無意發現四十大盜的藏寶巢穴後，馬上動身去搜羅寶藏，在極度興奮之下，一時忘記了「芝麻開門」的暗語被反鎖在內，當四十大盜返回巢穴後發現卡辛竟然闖了進來，而他們為了警示想來偷財寶的人，直接將卡辛殺死，其後再將他分屍掛在巢穴的入口處！

電影中的阿拉丁被稱為渣滓和過街老鼠，時常被人追趕。（《阿拉丁》劇照）

當阿里巴巴發現哥哥被人斬殺後，決定將哥哥的屍體收拾好再帶回家，再命令女僕馬爾佳想盡辦法令卡辛看上去是自然死亡，所以她就去了找一名熟手裁縫師傅，將卡辛的屍體以專業手法縫起來，成功瞞騙大家。

後來四十大盜循着線索，找出了阿里巴巴的住處並在門上留下了記號，但聰明的女僕將計就計，將小區內所有的家門留下一模一樣的記號，令四十大盜無計可施。

《阿拉丁》原型故事根本就無茉莉公主，而茉莉公主的女僕朵蘭更跟精靈對上眼！（《阿拉丁》劇照）

最終四十大盜決定扮成賣油工人，藏在油甕之中，去到阿里巴巴的家中借宿一宵，打算趁半夜時分突擊，殺盡阿里巴巴一家且搶走所有錢財，實行要錢兼要命！不過心水清的馬爾佳發現油甕中皆為盜賊，於是將煮滾的油倒進油甕中，燙死躲在裡面的強盜。

最後只有四十大盜的領袖成功逃出，更揚言勢必報仇雪恨，化名後假扮成商人，跟阿拉丁示好，更打算趁着阿里巴巴到阿拉丁家中聚餐時殺死他。不過在一次宴會上，馬爾佳認出了這名領袖，計仔多多的她扮成要為他表演，在跳舞期間偷偷用匕首刺死他。由於馬爾佳再次立下大功，獲阿里巴巴下賜許多金幣，又解除了馬爾佳奴隸的身份，同時將她許配給阿拉丁，從此再沒有四十大盜來找阿拉丁的麻煩。

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