【阿拉丁】25年前港產片已翻拍真人版　男神級影星演靚仔Genie

迪士尼動畫《阿拉丁》（Aladdin）的真人版電影近日上映，相隔27年觀眾再度重溫這部經典，除了滿足集體回憶，亦因劇情改動及真人演出，而增添了一份新鮮感。 戲中最受歡迎角色，相信非燈神（Genie）莫屬，原來25年前一套港產片，都出現過山寨版Genie，而且仲係由90年代混血男神級演員飾演，比韋史密夫（Will Smith）正好多！

唔單止扮山寨Genie，連阿拉丁都扮埋，但係幾靚仔喎。（《珠光寶氣》影片截圖）

1994年上映的《珠光寶氣》，由王晶編劇及執導，劇情講述女主角高秀萍（袁詠儀飾）在父親旗下的廣告公司工作，其同父異母的姐姐高明珠（鍾麗緹飾）是部門主管，跟美麗能幹的姐姐相比，女主角是個膽小又內向的平凡女子。

一次受姐姐指派，高秀萍為廣告客戶尋找合適的模特兒及道具珍珠，竟意外找到藏有「珠神」阿寶（王敏德飾）的神奇珍珠，並獲對方贈予三個願望，後來誤打誤撞下，英俊的阿寶成為廣告模特兒，並與高明珠發展曖昧關係，可是高秀萍卻發現自己愛上阿寶，形成三角戀。

「珠神」發完功要休息7日，似乎係見習Genie喎！（《珠光寶氣》影片截圖）

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故事擺明「參考」《阿拉丁》，但換上浪漫愛情包裝，燈神變成珠神，都係捽幾下就會出現，最大分別要數這位香港Genie實在太英俊，當年尚未踏入30歲的王敏德，正值顏值巔峰，跟荷里活版一樣，都會赤裸上身騷肌肉，而港版Genie仲同女主角有感情線，相信今時今日都可以冧暈女影迷。

當年鍾麗緹真係太靚。（《珠光寶氣》影片截圖）

除了男神吸引，兩大女主角一樣養眼，袁詠儀飾演最拿手的傻大姐角色，固然得觀眾歡心，女神鍾麗緹當年美得過份，演起高冷女強人都不惹人討厭，加上羅家英與朱咪咪等綠葉陪襯，理應娛樂性十足。可惜，此等劇情設定或者對90年代的觀眾來說太前衛，票房只有約516萬港元，沒法令影迷留下深刻印象，但現在再重溫，又覺得別有一番趣味。