【友誼永錮】好友扮同你交心其實有陰謀　盤點蜜友4大恐怖舉動

有人話「唔熟就唔食」，難道身邊最危險的人，往往就是與你最親近的那一位？ 電影《友誼永錮》講述有位好朋友假扮同妳交心，但內心似乎有着無數心計和陰謀，被識穿之後仍然死不放棄纏繞着你，更默默地控制着妳的人生。齋聽都覺得瘋狂，到底身邊這位蜜友有幾恐怖？

影后伊莎貝雨蓓與嘉兒莫蕊茲首次合作，在戲中擦出很多火花。（《友誼永錮》劇照）

《友誼永錮》由康城及金球雙料影后伊莎貝雨蓓驚心演繹變態跟蹤狂，與嘉兒莫蕊茲首次合作，相信會在戲中擦出不少火花。電影講述經歷喪母之痛的少女Frances（嘉兒莫蕊茲 飾）剛移居紐約，在地鐵上撿到一個手袋，物歸原主時結識了鋼琴老師Greta（伊莎貝雨蓓 飾）。各有心事的二人，一見如故，成為形影不離的忘年摯友。Frances因發現Greta優雅背後的恐怖秘密而決心跟Greta絕交，Greta卻瘋狂地纏繞，觸發更多一連串毛骨悚然的事情發生。

有個這樣瘋狂的朋友，想絕交也不能，其實都幾恐怖。（《友誼永錮》劇照）

伊莎貝雨蓓首次與年輕演員嘉兒莫蕊茲合作，大讚對方有才華，我們合作演出了整部電影，她演技肯定很好。她一直以來都是演員，她當然知道要怎麼做，她知道如何創造一個角色。從技術上來說，她很投入。對我來說，表演不僅僅是關於這樣做，而是與某人一起如何做，這點才是最重要的。「你如何與某人建立聯繫，因為你不是自己一個在演戲，你必須和某人一起演。」

這樣的密友，大家要小心為上。（《友誼永錮》劇照）

而很多人可能都會好奇，到底一個蜜友可以有甚麼舉動，令你感到毛骨悚然？戲中這對忘年摯友後來感情破裂，Frances想絕交，但Greta不接受，於是瘋狂纏繞：

1. 企足全日，等你放工

如果是另一半在你工作的地方外面，企足全日等你放工，你可能會覺得很貼心很甜蜜。雖然現實中可能會感到有點可怕，未必接受到。但如果你的好朋友，一聲不響站在你工作的地方外看著你，由朝望到晚，那種無形壓力真的會令你極度心寒！

你返工，她就在外面監視你。（《友誼永錮》劇照）

2. 上網偷窺你的一切

好朋友當然了解你，但如果她的了解方式，是將你的社交媒體由頭到尾看一遍，記下你所有愛好、朋友、生活習慣、家庭狀況，更借此扮作與你有很多共同話題，你一定要小心這個朋友！

其中一個最恐怖的舉動，可能就是抄足你的風格，衣著、髮型，甚至行為舉止都抄。（《友誼永錮》劇照）

3. 你穿甚麼，她也穿甚麼

女性好友偶然都會一齊去Shopping買衫，有相同的衣服是閒事。不過你的蜜友如果由頭到腳，都在抄襲你的風格，除了衫褲鞋襪，連髮型都跟你一樣的話，其實已經有點恐怖。

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4. 你只可以得我一個朋友！

很多人都有類似的經歷，好朋友佔有欲極強，慢慢想控制你的喜好與生活，她一天可以Send幾十個短訊給你，她要知道你所有行程，對你的一切都有意見，甚至妒忌你有其他朋友，會將你孤立，令你只可以依賴她！在她心目中，她是你的唯一，你只可以有她這個朋友。只可怕是這類人通常非常難擺脫，遇上這些難纏朋友，只可以祝大家好運。