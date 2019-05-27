【變種特攻：黑鳳凰】悲壯結局！妖后、磁力王、X教授都有機會死

電影《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）即將上映，作為19年系列作的最後一部電影，導演Simon Kinberg也對本片相當看重。早前公開的電影預告就曾出現葬禮戲，Simon也承認的確有一個主要角色陣亡，近期他受訪時又再度爆料，其實死的角色並不只一個，這場戰役會比想像中更壯烈！

早前公開的電影預告就曾出現葬禮戲，導演也承認的確有一個主要角色陣亡，近期他受訪時又再度爆料，其實死的不只一個，這場戰役會比想像中更壯烈（《變種特攻：黑鳳凰》劇照）

Simon Kinberg先前受訪時曾透露有個重要角色會死，但不僅於此，近期Simon又在接受《娛樂周刊》訪問時再度證實「還會有其他重大傷亡」，證明《變種特攻：黑鳳凰》將比想像中慘烈，也會是變種特攻主角群所遇到的最大危機。

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＊以下劇情將含劇透

Simon Kinberg先前其實表示「妖后」（Mystique）會在一場戰役中陣亡。其實，飾演妖后的珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）早於2011年接下該角時，就一直為片中繁複的特技化妝所苦，她早就希望可以「功成身退」。導演原本還一度讓她在《變種特攻：天啟滅世戰》（X-Men: Apocalypse）就陣亡，但最後仍讓她成功完成上次任務。但若還有其他角色陣亡，會是誰呢？有傳聞指出可能是「X教授」占士麥艾禾（James McAvoy）或是磁力王（Magneto）米高法斯賓達 （Michael Fassbender）。但無論如何，非得到電影上映時才會有答案。

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