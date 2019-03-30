【變種特攻：黑鳳凰】汪阿TAG衝出香港　連荷里活大星都識玩

早前熱爆的「汪阿TAG」由汪明荃（阿姐）發明，不少香港藝人以及網民當時都全城齊TAG，紛紛跟阿姐整這個「潮TAG」。想不到這個熱潮，竟吹到去荷里活，《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）劇組出席美國動漫展Wonder Con，竟然一齊大玩「汪阿TAG」，到底什麼一回事？

距離《變種特攻：黑鳳凰》上映不夠3個月，電影導演Simon Kinberg和一眾演員一起於美國加州出席動漫展Wonder Con，宣傳新戲。之後電影公司在社交平台上載一張相片，劇組一行8人包括：導演Simon Kinberg﹑「靈鳥」蘇菲特納（Sophie Turner）﹑泰舒利頓（Tye Sheridan）﹑ 尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）﹑「暴風女神」Alexandra Shipp﹑「閃銀」Evan Peters ﹑Kodi Smit-McPhee以及製片Hutch Parker跟主持人與台下粉絲大玩自拍，但圖片上竟驚現「汪阿TAG」。相片用紅筆寫上各人的名字，與早前大熱的「汪阿TAG」同出一轍，與阿姐風格極相似。

《變種特攻：黑鳳凰》劇組在美國動漫展Wonder Con，跟汪阿姐大玩「汪阿TAG」？（Instagram）

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想不到阿姐「發明」的「汪阿TAG」竟然衝出香港，紅到去美國，香港影迷看到相信都會嚇一跳！《變種特攻：黑鳳凰》由《變種特攻》系列班底打造，占士麥艾禾、米高法斯賓達、珍妮花羅倫絲、謝茜嘉謝西婷、尼古拉斯侯特等強陣合作，講述變種特攻發現，最強之敵竟是自己人，只有他們能團結一心，才能阻止這個「她」受別人擺佈，利用絕世力量，霸凌宇宙。影迷等了這麼久，《變種特攻：黑鳳凰》定於6月6日上映。

影迷們期待已久，《變種特攻：黑鳳凰》將於6月6日上映。（劇照）